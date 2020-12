L'urna di Nyon ha dato il suo verdetto: agli Europei Under 21 in programma nel 2021, l'Italia sarà nel girone B insieme a Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. Dopo l'ottimo cammino nel girone di qualificazione, chiuso con il doppio poker inflitto a Lussemburgo prima e Svezia poi, gli azzurrini di Nicolato arrivavano al sorteggio in seconda fascia. Avversario da battere sicuramente la Spagna, che dopo aver conquistato l'ultima edizione battendo in finale la Germania alla Dacia Arena di Udine, vuole bissare il successo anche nell'edizione 2021: Roja che detiene il record di vittorie dell'intera competizione insieme all'Italia a quota 5, tre dei quali arrivati nelle ultime cinque edizioni.