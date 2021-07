Lewis Holden, il troppo fiducioso tifoso inglese che Continua il brutto periodo perche si era tatuato la coppa degli Europei sulla gamba con scritto "England Winners, It’s Coming Home!".

Oltre al danno di avere un tatuaggio totalmente inutile, infatti, si aggiunge la beffa dal sapore tutto italiano: appena dopo la finale che l'Italia ha vinto con l'Inghilterra è stato sommerso da richieste di amicizia su Facebook proprio da nostri connazionali, che evidentemente volevano togliersi qualche sassolino dalle scarpe e possibilmente infierire.

Il racconto arriva direttamente da lui, affidato alle pagine del Manchester Evening

Tokyo 2020 Insulti razzisti nell'amichevole Germania-Honduras UN' ORA FA

Ho ricevuto 500 richieste di amicizia su Facebook da italiani nella notte dopo la finale. Il mio telefono non smetteva di suonare. Non so cosa vogliono, non so come liberarmene.

Lo sventurato ha raccontato che solo ai rigori ha pensato "Forse non tornerà a casa", e ha ammesso "Sono devastato, ma chi non lo è?". Il tatuaggio, comunque, per quanto sia un epic fail pazzesco, resterà lì, così com'è: "Il tatuaggio lo tengo".

E fa progetti per il prossimo anno: l'obiettivo è tatuarsi sull'altra gamba "England World Cup 2022 winners" se l'Inghilterra raggiungerà le fasi finali dei Mondiali in Qatar.

Chiellini con coppa e corona: l'arrivo degli azzurri a Roma

Euro 2020 Bridge contro Mancini: “Non è un buon allenatore" UN' ORA FA