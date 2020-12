“Quando comincia una stagione ho sempre tanta fiducia, Ho una squadra di qualità seria, unita, abbiamo avuto sempre fiducia. Non pensavamo di ottenere tutti questi risultati, ma siamo molto bravi a preparare le partite, dimenticarle in fretta e dare il massimo. Sono molto soddisfatto, i giocatori che hanno giocato meno oggi si sono fatti trovare pronti. Non avevo dubbi, ho a che fare con un gruppo serio”.

“Non lo so, sinceramente non ho il tempo e la voglia di pensarci. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, stringere i denti e pensare al Parma, che quando ha spazio è un avversario pericoloso quando può ripartire. Pensiamo alla prossima, facciamo bene fino a Natale e recuperiamo un po’ di energia. Le avversarie sono forti, la Juventus, il Napoli, la Roma, l’Inter, l’Atalanta che sta facendo anche quest’anno cose incredibili. Il nostro obiettivo è di migliorarsi dall’anno scorso e andare avanti nelle competizioni. Per me oggi è una giornata particolare, triste, per la notizia di Paolo Rossi che mi ha colpito. Ho giocato con lui quando era Pablito e io ero un ragazzino. Era una persona splendida, sono molto dispiaciuto e faccio le condoglianze alla famiglia”.