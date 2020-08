La nostra opinione: per tutti e tre i quotidiani, sfogliando le pagine e leggendo gli articoli nel dettaglio. L'avventura tra Conte e l'Inter è già finita. In effetti le sue parole lasciano trapelare tanta amarezza e una grande delusione, però si sa che a caldo le cose sembrano peggiori di ciò che sono in realtà. Zhang, invece, sta già pensando al futuro. Con Conte ovviamente, ma è chiaro che le due parti dovranno parlarsi. Conoscendo il tecnico, però, questo malumore non prelude a nulla di buono: la sua "fuga" dalla Juventus, per esempio, fu anticipata da uno scoramento simile, e in quella situazione aveva anche vinto lo Scudetto. Stavolta, con una medaglia d'argento appesa al collo, di sicuro i pensieri sono ancora più cupi. Nel frattempo, di Allegri come possibile sostituto si era già parlato qualche tempo fa.