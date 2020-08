Sottoscritto il contratto preliminare che ha formalmente sancito l'accordo per il passaggio di proprietà della società capitolina: finisce dopo 8 anni l'era di James Pallotta. L'operazione si è concretizzata sulla base di circa 600 milioni di euro. Il closing potrebbe essere formalizzato entro la fine di agosto.

Svolta nella cessione della Roma: nella notte tra mercoledì e giovedì è stato sottoscritto il contratto preliminare che, di fatto, sancisce il passaggio di proprietà del club giallorosso nelle mani di Dan Friedkin. Oltre al 54enne tycoon texano il cui patrimonio netto (secondo Forbes) si aggira intorno ai 4 miliardi di dollari, avrà un ruolo rilevante all'interno della nuova Roma anche il figlio 30enne Ryan, al quale potrebbe essere affidato il compito di seguire il club direttamente dall'Italia.

Si chiude l'era Pallotta

Finisce così dopo 8 anni l'era di James Pallotta, che era diventato ufficialmente presidente nell'ottobre 2012. L'operazione si sarebbe concretizzata sulla base di circa 600 milioni di euro debito compreso. Si attende ora la formalizzazione del closing che potrebbe avvenire in tempi molto rapidi, già entro la fine di agosto. La Roma di Fonseca, nel frattempo, torna in campo: alle 18.55 Dzeko e compagni sono di scena a Duisburg contro il Siviglia in un match valido per gli ottavi di finale di Europa League in gara secca.

