Dalla Spagna spuntano le date di Inter-Getafe: si parla di inizio agosto

E' Angel Torres, il presidente del Getafe, a far sapere le probabili date delle gare valide per gli ottavi di finale di Europa League.

Arrivano dalla Spagna e più precisamente dal presidente del Getafe, Angel Torres, le papabili date in cui si dovrebbe giocare la doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League contro l'Inter di Antonio Conte: 2-3 agosto l'andata a Milano, 6-7 il ritorno in Spagna.

L’andata in Italia dovrebbe giocarsi il 2 o il 3 agosto, mentre il ritorno il 6 o il 7 dello stesso mese qui in Spagna. In caso non fosse possibile giocare a San Siro e al Coliseum Alfonso Perez, le partite si disputerebbero in campo neutro. La Uefa ha la necessità di riordinare le competizioni con le gare rimaste in sospeso

In attesa dei crismi dell'ufficialità, qualche indizio in più per i tifosi nerazzurri.

