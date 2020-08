Antonio Conte non vede l'ora di questa finale contro il Siviglia. C'è la volontà di mettersi in gioco contro una squadra che ha sicuramente maggior esperienza nella competizione, ma l'Inter ha dimostrato di poter battere chiunque e di potersi andare a prendere questa Europa League.

Ultimo allenamento a Düsseldorf per l'Inter, che giovedì partirà per Colonia alla vigilia della sfida contro il Siviglia che varrà l'Europa League. Per i nerazzurri l'occasione di riconquistare un trofeo internazionale che manca dal Mondiale per club del 2010 e dalla Champions League del 2010. In più l'Europa League manca all'Italia dal 1999, quando si chiamava ancora Coppa UEFA con il successo del Parma. Conte si è voluto prendere questa missione: “riportare la Coppa in Italia”.

Sarà una partita difficile, perché affronteremo la squadra con più esperienza e che ha vinto il maggior numero di titoli nell’ultimo decennio in questa competizione. Dovremo essere sempre attenti, ma anche giocare la nostra partita con grande entusiasmo e coraggio, come abbiamo fatto finora. È una finale e solo le squadre migliori ci arrivano, quindi dobbiamo dimostrare in campo che siamo i migliori se vogliamo sollevare questo trofeo. [Antonio Conte a Sky Sport]

Europa League Siviglia-Inter: probabili formazioni e statistiche DA 24 MINUTI

Occhio però al Siviglia

C’è voglia di portare la Coppa in Italia e soprattutto il desiderio di riportare un trofeo nella bacheca dell’Inter. Il Siviglia, però, avrà la nostra stessa idea, quindi dovremo dimostrare di essere noi i migliori. Per me è sempre importante poter dire ai ragazzi a fine partita che non abbiamo rimpianti. Se saremo la squadra migliore, alzeremo il trofeo. Altrimenti avremo dato il massimo e applaudiremo i nostri avversari

Un bilancio dell'Inter?

Dobbiamo ancora tirare le somme perché c’è un’ultima partita da giocare e per noi è la più importante, ma penso che sia stata una stagione complessivamente positiva. Abbiamo fatto cose importanti e grandi passi in avanti. Siamo riusciti ad arrivare alla finale di Europa League nonostante la piccola delusione di non aver superato la fase a gironi di Champions. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché quel passo falso ci ha permesso di fare un ottimo cammino in Europa League. Credo che questa squadra, con tanti giovani inesperti, ne avesse bisogno

Play Icon WATCH Conte, Lukaku, Lautaro e il gruppo: la svolta dell'Inter in Europa League in 5 punti 00:01:57

La coppia Lukaku-Lautaro

Conoscevo molto bene Lukaku perché lo seguivo da tempo. Ho provato tante volte a prenderlo nei miei ex club. Per quanto riguarda Lautaro, era un giocatore che avevo ammirato in televisione. Ho visto le sue capacità ed era inevitabile che, lavorando insieme e lavorando molto, si sviluppasse l’intesa tra i due. Sono giocatori che hanno il tipico egoismo di un attaccante, ma anche l’altruismo di giocare per la squadra e la volontà di aiutare gli altri a segnare

L'apporto di Godin

Aveva bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al nostro stile di gioco, che era completamente diverso da quello a cui era abituato all’Atlético Madrid. Ha dovuto imparare a difendere, spingendo in avanti e a farlo con 50 metri di spazio alle spalle. Ha però avuto la forza, la professionalità e l’umiltà di mettersi a disposizione e ampliare la sua mentalità e il suo modo di giocare. Il merito quindi è suo. Si è messo in gioco, ha accettato la nuova sfida e ora raccoglie grandi risultati

Play Icon WATCH Il siparietto tra Conte e Gagliardini: "Bevitela una birretta, tanto è analcolica" 00:00:59

Europa League Lautaro Martinez: "Sarò sempre grato a Conte. L'Inter sta costruendo qualcosa di importante" DA 3 ORE