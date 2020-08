Dopo il 2-1 all'andata in Germania, gli ucraini vincono 3-0 il ritorno in casa e accedono alle Final Eight. Dominio del Copenaghen, che dopo aver perso in Turchia passa il turno

L'Europa League torna in campo e inaugura questo agosto tutto europeo. Ed è subito tempo di verdetti: Shakhtar Donetsk e Copenaghen si qualificano ai quarti di finale, eliminati rispettivamente Wolfsburg e Basaksehir con un doppio 3-0.

I primi verdetti

Il Wolfsburg non riesce a ribaltare il 2-1 subito in casa dallo Shakhtar Donetsk all'andata e abbandona l'Europa League agli ottavi. Poche emozioni nel primo tempo, nella ripresa i tedeschi restano in superiorità numerica per fallo da ultimo uomo di Khocholava su Joao Victor al limite dell'area. Ma pochi minuti dopo si torna in parità numerica: doppio giallo a Brooks, anche i tedeschi in dieci. Episodio che spegne le speranze del Wolfsburg, che non riesce a creare i presupposti per la rimonta: nel finale lo Shakhtar trova addirittura tre reti e chiude il discorso (doppietta di Moraes e Solomon).

Tutto facile per il Copenaghen, che domina il Basaksehir, vince 3-0 e ribalta l'1-0 dell'andata. Danesi subito in vantaggio dopo 3': cross dalla destra di Varela, stacco vincente da pochi passi di Wind. A inizio ripresa lo stesso Wind si presenta sul dischetto dopo un fallo di mano in area, realizza la doppietta personale e ribalta la situazione nel computo totale. Falk chiude la partita dopo un'ora di gioco: contropiede del Copenaghen, destro vincente sul primo palo dal limite dell'area.

