Moussa Diaby - Bayer Leverkusen vs. Glasgow Rangers

I tedeschi vincono 1-0 anche al ritorno (3-1 all'andata) e lo fanno grazie a un gol di Moussa Diaby al 51'. Per il Leverkusen dunque c'è l'Inter ai quarti di finale.

Dopo il 3-1 dell’andata a Glasgow, quella di questo pomeriggio era più che altro una formalità. E così si è rivelata anche in campo: sarà il Bayer Leverkusen l’avversaria dell’Inter ai quarti di finale di Europa League.

Tutto facile per le Aspirine che superano per 1-0 il Glasgow Rangers di Steven Gerrard anche al ritorno. Decisivo per il Leverkusen un gol al 51’ di Moussa Diaby.

Sarà dunque Bayer Leverkusen-Inter l’incrocio dei quarti di finale che si disputeranno il prossimo lunedì.

Seguono aggiornamenti nel corso della serata sulle altre qualificate ai quarti di Europa League...

Il tabellone completo di Europa League

QUARTI

10 agosto

Manchester United-Copenhagen

Inter-Bayer Leverkusen

11 agosto

Shakhtar Donetsk-Basilea/Eintracht Francoforte

Wolverhampton/Olympiacos-Siviglia

SEMIFINALI

16 agosto

Manchester United/Copenhagen-(Wolverhampton/Olympiacos)/Siviglia

17 agosto

Inter/Bayer Leverkusen-Shakhtar Donetsk/(Basilea/Eintracht Francoforte)

FINALE

21 agosto

