Le ultime novità di formazione su Inter-Bayer Leverkusen, quarti di finale di Europa League: Conte usa lo stesso 11 che ha cominciato contro il Getafe agli ottavi. Restano quindi in panchina Alexis Sanchez e Eriksen.

Stando alle ultime indiscrezioni, Antonio Conte non cambierà la squadra che ha battuto qualche giorno fa il Getafe nel match valido per gli ottavi di finale. Contro il Bayer Leverkusen scenderà quindi lo stesso 11 in campo, con Eriksen e Alexis Sanchez chiamati - eventualmente - a partita in corso. Anche Skriniar resta in panchina in favore di Godin che resta titolare nella difesa a 3 insieme a de Vrij e Bastoni.

Europa League Conte: "Deve essere un'Inter senza rimpianti. Pirlo allenatore? Sto diventando vecchio" IERI A 17:18

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Wendell, S.Bender, Tah, L.Bender; Baumgartlinger, Demirbay, Palacios; M.Diaby, Volland, Havertz. All. Peter Bosz

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Play Icon WATCH Conte: “Dobbiamo dimostrare sul campo che l'Inter merita la finale o uscire senza rimpianti” 00:00:54

Sondaggio: meglio Eriksen in campo?

Sondaggio Inter, meglio Eriksen in campo? Meglio Eriksen come trequartista Meglio centrocampo a 5 senza Eriksen

Play Icon WATCH Antonio Conte in scivolata in allenamento: che carica prima di Inter-Bayer! 00:00:50

Calciomercato Inter, l'agente di Lautaro allontana il Barça: "Ha tre anni di contratto e sta bene in nerazzurro" 08/08/2020 A 15:50