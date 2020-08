Definito il quadro delle semifinali di Europa League, con l'Inter che ha pescato lo Shakhtar Donetsk dopo la vittoria degli ucraini per 4-1 sul Basilea. Si giocherà lunedì 17 a Düsseldorf. Il giorno prima sarà la volta di Manchester United-Siviglia.

Con gli ultimi due quarti di finali giocati, abbiamo finalmente il tabellone delle semifinali di Europa League 2019-2020. Da una parte una sfida “da Champions” con il Siviglia che affronta il Manchester United, dall'altra l'Inter di Conte che affronterà a Düsseldorf lo Shakhtar Donetsk.

Europa League Raul Jimenez spreca un rigore, Ocampos punisce all'88': Siviglia in semifinale DA UN' ORA

Siviglia-Manchester United

domenica 16 agosto (21:00) al RheinEnergieStadion di Colonia

Si parte con una sfida da Champions League. Da una parte il Siviglia che ha eliminato il Wolverhampton (dopo aver superato la Roma), dall'altra il Manchester United di Pogba che ha battuto - seppur a fatica - il FC Copenhagen ai tempi supplementari. Entrambe hanno vinto l'Europa League di recente: il Siviglia ha fatto un tris consecutivo dal 2014 al 2016, lo United vinse quella successiva con Mourinho nel 2017.

Montella - Manchester United-Sevilla - Champions League 2017/2018 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Le due squadre si sono già affrontate negli ottavi di finale di Champions League della stagione 2017-2018. Il Manchester United di Mourinho fu eliminato dal Siviglia di Vincenzo Montella che vinse 2-1 all'Old Trafford, grazie alla doppietta di Ben Yedder (inutile il gol di Lukaku), dopo lo 0-0 della gara d'andata.

Inter-Shakhtar Donetsk

lunedì 17 agosto (21:00) alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf

Lunedì 17 agosto sarà la volta di Inter-Shakhtar Donetsk dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, lo stesso impianto che ha visto trionfare i nerazzurri di Conte contro il Bayer Leverkusen ai quarti di finale. È la prima volta che l'Inter gioca una semifinale europea dal 2010, l'anno in cui i nerazzurri trovarono un incredibile Triplete, vincendo tutto il possibile. Da allora poche gioie fuori dai confini, ma la squadra di Conte ha dimostrato di potersi battere ad armi pari con tutti in questa Europa League. Certo non sarà facile contro la fantasia dei brasiliani dello Shakhtar che anche con il Basilea hanno fatto quel che hanno voluto. Junior Moraes, Taison, Alan Patrick e Marlos fanno impazzire i difensori avversari, ma anche la fase difensiva di Castro avrà il suo bel da fare contro Lukaku e compagni.

Lukaku Credit Foto Getty Images

L'Inter ha affrontato lo Shakhtar nei preliminari di Champions League nella stagione 2005-2006. A qualificarsi furono i nerazzurri grazie alla vittoria per 2-0 fuori con i gol di Martins e Adriano, mentre al ritorno finì 1-1 con Reboca a realizzare il momentaneo 1-0 (pareggio poi di Elano).

La finale

Le due squadre finaliste se la vedranno al RheinEnergieStadion di Colonia venerdì 21 agosto, sempre alle 21:00.

Play Icon WATCH Conte: "Ora l'ambizione di puntare al massimo, ma dobbiamo meritarcelo" 00:02:31

Europa League Lo Shakhtar Donetsk fa quel che vuole: 4-1 al Basilea, sarà semifinale con l'Inter il 17 agosto DA UN' ORA