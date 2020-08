Con un secco 5-0 allo Shakhtar, l'Inter di Antonio Conte ha raggiunto la finale di Europa League dove affronterà il Siviglia. L'Italia non piazzava una propria squadra in finale dal lontano 1999, era il Parma di Alberto Malesani che superò con un netto 3-0 il Marsiglia.

Era dalla fine degli anni '90 che l'Italia non mandava una propria squadra in finale di Coppa UEFA: l'antenata dell'Europa League. Erano gli anni in cui l'Italia dominava l'Europa...

Dopo la finale tutta italiana tra Inter e Lazio a Parigi nel 1998, la stagione successiva toccò al Parma di Alberto Malesani raggiungere la finalissima di Coppa UEFA con un ottimo cammino che vide i ducali superare Fenerbahce, Wisla Cracovia, Rangers, Bordeaux e il Bologna in semifinale, prima della finalissima contro il Marsiglia. La squadra di Rolland Courbis, poi, venne spazzata via nella finale di Mosca con un secco 3-0 targato Crespo, Vanoli e Chiesa.

Alberto Malesani e Lilian Thuram ai tempi del Parma Credit Foto Getty Images

Da allora tanti tentativi, tutti naufragati in semifinale. Ci aveva provato la stessa Inter nel 2002, il Milan nella stessa edizione, poi Udinese, Fiorentina, Napoli e infine la Juventus di Antonio Conte che nel 2014 venne elimanata dal Benfica, un passo prima di raggiungere la finalissima che all'epoca si giocò all'Allianz Stadium di Torino.

