Il sorteggio di Europa League in Diretta tv e Live-Streaming: la cerimonia che estrarrà dalle urne i nomi per la fase finale di Europa League. Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali si terrà il 10 luglio a Nyon, Svizzera, a partire dalle ore 13.00.

La ripresa del calcio investirà a breve anche il panorama europeo; Il sorteggio di Europa League di venerdì 10 luglio, che si terrà a Nyon, sancirà l'ordine dei quarti di finale e delle semfinali.

Le squadre italiane impegnate

Europa League Dalla Spagna spuntano le date di Inter-Getafe: si parla di inizio agosto 08/05/2020 A 11:22

Due le squadre italiane in cerca di gloria europea: Roma e Inter. Per accedere alla Final Eight, entrambe dovranno superare una partita secca, sostituiva degli ottavi di finale interrotti causa Coronavirus. I nerazzurri affronteranno il Getafe, i giallorossi affronteranno il Siviglia.

Il sorteggio in diretta TV su Sky e su Eurosport 1

La diretta del sorteggio sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (canali 203 e 242) e su Sky Sport 24 (canali 200, 239, 250, 502) e su Eurosport 1 (canale 210).

Lautaro Martínez Credit Foto Getty Images

Il sorteggio di Champions League in Live-Streaming

Sarà possibile seguire il sorteggio di Europa League anche su pc, smartphone e tablet grazie ai vari servizi di streaming: sull’applicazione Sky Go, in diretta su skysport.it , mentre Eurosport vi offrirà la diretta del sorteggio sul sito eurosport.it.

Approfondimenti e dichiarazioni

Play Icon WATCH Conte: "Testa a Juve-Inter? Non deve accadere, passare il turno in Europa League è importante" 00:02:59

Segui il sorteggio di Europa League LIVE su Eurosport 1 e in Live-Streaming su Eurosport.it: appuntamento alle 13:00 di venerdì 10 luglio.

Europa League 6 maggio 1998, lo show di Ronaldo nella finale di Parigi contro la Lazio: Inter in festa 06/05/2020 A 13:19