Inter Milan's Belgian forward Romelu Lukaku celebrates scoring the 2-0 during the UEFA Europa League quarter-final football match Inter Milan v Bayer 04 Leverkusen at the Duesseldorf Arena on August 10, 2020 in Duesseldorf, western Germany

La squadra di Conte elimina i tedeschi ai quarti. Inutile il gol di Havertz, gran partita dei nerazzurri. Ora o Shakhtar Donetsk o Basilea. Semifinale europea a 10 anni di distanza dalla Champions del Triplete. Molto bene Godin e Lukaku, preoccupazione per Sanchez, uscito per un problema muscolare

Obiettivo raggiunto per l'Inter di Antonio Conte, che batte meritatamente il Bayer Leverkusen e si qualifica alla semifinale di Europa League. 10 anni dopo la Champions del Triplete, 22 dopo quella di Coppa UEFA vinta del 1998, la formazione nerazzurra torna tra le magiche quattro di una competizione europea. Successo come detto meritato e conquistato grazie a uno splendido primo tempo, a un modo di giocare aggressivo e legittimato dalle tantissime occasioni create nei 90 minuti. Nerazzurri in forma, concentrati, preparati, fisicamente e mentalmente: ora contro Shakhtar o Basilea (prossimo avversario) ultimo ostacolo verso la finale. Menzione d'onore per Godin, autore di una prova maiuscola, per l'inarrestabile Barella e per Eriksen, entrato a gara in corso e decisamente in evidenza.

Barella - Inter-Bayer Leverkusen - Europa League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Inter-Bayer Leverkusen 2-1

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni (Dall'85' Skriniar); D'Ambrosio (Dal 60' Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (Dal 60' Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro Martínez (Dal 64' Sanchez). All. Antonio Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender (Dall'86' Bellarabi), Tah, Tapsoba, Sinkgraven (Dal 69' Wendell); Baumgartlinger (Dal 69' Amiri), Palacios (Dal 59' Bailey); Diaby, Demirbay, Havertz; Volland (Dal 86' Alario). All. Bosz

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (SPA)

Gol: 15' Barella (I), 21' Lukaku (I), 25' Havertz (B)

Ammoniti: D'Ambrosio, Sinkgraven, Bender, Eriksen, Tapsoba, Barella

Ammonito anche Conte (I) per proteste all'80'.

Inter-Bayer Leverkusen Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

15' - BARELLA! GOL! 1-0 Inter! Grande azione. Lautaro per Young, che serve Lukaku, murato, arriva Barella da dietro e con l'esterno mette all'angolino.

21' - CHE GOL! LUKAKU! 2-0 INTER! Young dentro per il belga, che protegge palla, resiste a Tah e cadendo con il mancino infila Hradecky.

22' - Altra grande chance di una sontuosa Inter. Brozovic in verticale per Lukaku, che si invola a tu per tu e calcia col mancino, ma trova un grande Hradecky in uscita.

24' - HAVERTZ! GOL! 2-1! Accorcia il Bayer. Scambio con Volland e destro a battere Handanovic. TUTTO APERTO.

26' - RIGORE PER L'INTER. Tocca con la spalla Sinkgraven su pallonetto di D'Ambrosio. Molto molto dubbio. VIENE RICHIAMATO AL VAR Del Cerro Grande. LO RIVEDE E TOGLIE IL RIGORE. Nessun penalty.

66' - Grande chance per SANCHEZ. Palla splendida di Eriksen in verticale per il cileno, che calcia col destro. Bravo con i piedi HRADECKY.

90' - RIGORE PER L'INTER. Bellarabi trattiene e tira giu Eriksen in area. Penalty. RICHIAMATO ANCORA A VEDERLO. VAR. Rigore tolto. Barella col braccio nell'azione di Eriksen.

La statistica

Romelu Lukaku è il primo giocatore ad andare a segno in nove gare di fila nella storia dell’Europa League/Coppa UEFA

Il migliore

Nicoló BARELLA - A tutto campo, senza fatica, senza mai mollare un centimetro. Gol bello, con l'esterno. Si inserisce spessissimo, sfiora la doppietta, in mezzo fa sempre sentire il suo apporto, fino al 97'.

Il peggiore

Jonathan TAH - Gioca per un infortunio nel riscaldamento a Sven Bender. Lukaku lo porta a scuola. Troppo lento, macchinoso, pesante.

Il momento social

