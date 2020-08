Inter-Bayer Leverkusen: probabili formazioni e statistiche

Questa è la prima volta che l'Inter riesce a qualificarsi ad un quarto di finale di una competizione UEFA dal 2011. L'ultima volta fu l'Inter venne eliminata dallo Schalke 04 ai quarti di Champions. L'ultima qualificazione in semifinale risale al 2010 con la famosa stagione del Triplete. Occhi puntati su Lukaku capace di realizzare 8 reti nelle sue ultime 8 partite disputate in Europa League.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Wendell, S.Bender, Tah, L.Bender; Baumgartlinger, Demirbay, Palacios; M.Diaby, Volland, Havertz. All. Peter Bosz

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Statistiche

Questa sarà la terza volta in competizioni ufficiali tra Inter e Bayer Leverkusen. I nerazzurri avevano affrontato i tedeschi nella seconda fase a gironi della Champions League 2002-2003: 3-2 in casa grazie alla doppietta di Di Biagio e all'autogol di Butt; vittoria 2-0 al ritorno con reti di Martins e Emre che permisero alla squadra di Cuper di qualificarsi ai quarti di finale.

L'Inter, però, ha vinto solo una delle ultime otto sfide giocate contro squadre tedesche in competizioni internazionali (1 pareggio e 6 sconfitte). Quest'anno c'è stato il Borussia Dortmund (con una vittoria in casa e ko a Dortmund), lo scorso anno furono proprio i tedeschi dell'Eintracht Francoforte ad eliminare i nerazzurri dall'Europa League. Il Bayer Leverkusen invece ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane.

Anche il Bayer Leverkusen torna a disputare un quarto di finale a distanza di anni: l'ultima volta fu nel 2007-2008 in Coppa UEFA. L'ultima semifinale è addirittura quella della stagione 2001-2002, in Champions League, quando la squadra di Klaus Toppmöller eliminò il Manchester United per poi giocare la finalissima contro il Real Madrid.

Occhi puntati su Romelu Lukaku capace di realizzare 8 reti nelle sue ultime 8 partite disputate in Europa League (11 gol in totale). È il secondo giocatore a segnare per 8 partite consecutive in questa competizione dopo quanto fatto da Alan Shearer nella stagione 2004-2005 (con la maglia del Newcastle United). Nessun giocatore ha segnato, invece, in 9 gare consecutive.

