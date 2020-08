L'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'ottavo di finale di Europa League: "Giusto aver chiuso con 82 punti in classifica. E' stato un buon campionato"

Archiviato il campionato con il secondo posto a solo un punto dalla Juventus campione d'Italia, per l'Inter di Antonio Conte è già tempo di Europa League. Questa mattina i nerazzurri sono atterrati a Dusseldorf e nel pomeriggio saranno alla Ventils Arena di Gelsenkirchen per la rifinitura in vista della gara secca contro il Getafe che mette in palio i quarti di finale. Il focus della conferenza stampa di vigilia si concentra sull'avversaria spagnola e non sulle critiche durissime rivolte dal tecnico leccese ai dirigenti e la conseguente spaccatura con la società. L’allenatore, che ieri ha fatto una piccola retromarcia, ha esordito così.

Non conta se domani è importante per me. È una competizione importante per l'Inter, per tutti. Parliamo sempre per il bene dell'Inter, siamo sotto una sola bandiera, parliamo col "noi" e non con l"'io". Dovremo cercare di essere bravi e non avere rimpianti. Non sappiamo dove dare il massimo ci porterà, l'importante sarà non avere rimpianti e dare tutto come accaduto in stagione. Voglio una risposta che dia continuità a quanto fatto.

Il focus di Conte si sposta sul campionato appena concluso.

Penso che alla fine la squadra abbia raccolto i punti che ha meritato, anche se più volte ho detto che in campionato puoi seminare poco e raccogliere tanto o viceversa. Noi abbiamo raccolto qualcosa in meno, ma è giusto aver chiuso con 82 punti in classifica. E' stato un buon campionato, con progressi importanti sotto tutti i punti di vista e ora arriviamo a giocarci questa competizione. Noi ci siamo, siamo pronti, sappiamo che sarà una gara ostica contro un avversario duro. Potrà essere una partita sporca e dovremo sporcarci, ma la squadra ha raggiunto la maturità per calarsi in questo tipo di gara.

Chiusura sul Getafe che ha chiuso la Liga l'ottavo posto, con un post-lockdown piuttosto spento (una sola vittoria nelle ultime dieci partite)

L'abbiamo studiata, anche contro le big spagnole ha fatto partite non spettacolari ma in cui le avversarie hanno sempre sofferto per portare a casa il risultato. Questo la dice lunga sulla forza e la resilienza di questa squadra: giocano sulle seconde palle, gli attaccanti sono forti e strutturati e aiutano la fase difensiva ribaltando poi l'azione. Dovremo dimostrare di meritare di andare avanti. Se saremo più bravi andremo avanti, altrimenti ci fermeremo.

