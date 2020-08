L'allenatore nerazzurro alla vigilia della semifinale contro la squadra ucraina: "Se arrivasse un successo in ambito europeo sarei felice solo per il club e non per me stesso. Non voglio arricchire la bacheca personale ma solo quella del club che decide di assumermi"

Dopo aver eliminato Getafe e Bayer Leverkusen, l'Inter trova sul suo cammino europeo lo Shakhtar Donetsk. Il club nerazzurro proverà a tornare in una finale a distanza di dieci anni dalla vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco al Bernabeu. Alla vigilia della semifinale contro gli ucraini, Antonio Conte ha affrontato i tanti temi del match della Düsseldorf Arena.

Affrontiamo la squadra più forte nel nostro percorso in Europa League, con grande rispetto e con la voglia di dimostrare che siamo in semifinale per un motivo e vogliamo arrivare in finale. Ricordo quando l’affrontai in Champions con la Juventus, e allora c’erano giocatori che magari non erano conosciuti ma di indubbio livello, a dimostrazione del fatto che hanno sempre avuto giocatori forti e complimenti a loro perchè riescono a trovare sempre talenti molto forti. Anche in mezzo al campo ci sono giocatori di grandi qualità tecnica, sono brasiliani e come tutti i brasiliani amano molto giocare a calcio e meno difendere. Sarà una partita difficile.

Steven Zhang ha voluto raggiungere la sua squadra in Germania per stare vicino ai giocatori e all'allenatore in questa vigilia tanto importante. Il presidente è arrivato nel ritiro di Dusseldorf intorno all'ora di pranzo, facendo il suo ingresso nell'hotel che ospita i nerazzurri assieme ai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello e dal vice ds Dario Baccin.

Fa piacere vedere il presidente, sia a me che ai giocatori, la sua presenza è sempre un valore aggiunto per tutta la squadra.

A chi gli fa notare che gli manca una consacrazione internazionale, Conte risponde:

Se arrivasse un successo in ambito europeo sarei felice solo per il club e non per me stesso. Non voglio arricchire la bacheca personale ma solo quella del club che decide di assumermi.

Chiusura sulle condizioni della squadra anche rispetto agli avversari, di certo più abituati a giocare in questo periodo.

Sicuramente noi stiamo finendo un periodo molto intenso, per le partite che abbiamo fatto e per il caldo affrontato in partita e negli allenamenti. Siamo nella fase finale, abbiamo lavorato tanto per poter arrivare in fondo in tutte le competizioni, sia in campionato che nelle coppe. Ci alleniamo con entusiasmo, sapendo che dobbiamo affrontare un avversario molto forte.

