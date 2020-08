Inter e Shakhtar, l'Europa League per riscattare l'uscita in Champions: in 8 ce l'hanno fatta

I nerazzurri di Conte e gli ucraini proveranno a conquistare la seconda competizione continentale nello stesso anno in cui sono uscite ai gironi di Champions, un'impresa riuscita in passato a 8 squadre tra cui lo stesso Shakhtar nel 2009, due volte l'Atletico Madrid, il Chelsea e il Siviglia.

Vincere una coppa europea non è mai una consolazione, nemmeno arrivando in seguito all'eliminazione dai gironi della Champions League. Questo l'obiettivo dell'Inter e dello Shakhtar Donetsk, arrivate in semifinale di Europa League (si sfideranno lunedì 17 agosto alle 21) dopo essere uscite dalla coppa principale e più prestigiosa: i nerazzurri e gli ucraini proveranno a riscattarsi e ad aggiungersi ad altre 8 squadre che nell'ultimo ventennio sono riuscite in questa impresa.

Dall'edizione 1999-2000 la Coppa Uefa (ora Europa League) accoglie, dopo la fase a gironi iniziale, le terze classificate nei gironi di Champions, regalando ulteriore prestigio al trofeo e rendendo la corsa alla vittoria finale ancora più complicata. Queste le 8 squadre che ce l'hanno fatta:

Atletico Madrid 2017-18 e 2009-10

I 'Colchoneros' riescono addirittura due volte nell'impresa. Nel 2017-18 sono terzi nel girone di Champions dietro Roma e Chelsea, poi in finale di Europa League travolgono 3-0 il Marsiglia con un super Griezmann. Nel 2009-10 va malissimo in Champions (solo 3 pareggi), anche in Europa League la formazione di Quique Sanchez Flores supera i primi due turni grazie a quattro pareggi, coi gol in trasferta, e in semifinale piega 2-1 il Fulham ai supplementari. Brilla Forlan, autore di tutti e quattro i gol tra semifinali e finale.

Diego Forlán (Atlético) Credit Foto Getty Images

Siviglia 2015-16

Fuori in Champions dietro Manchester City e Juventus, gli andalusi di Unai Emery si rifanno in Europa League vincendo per il terzo anno di fila la competizione. La finale è un successo rotondo per 3-1 contro il Liverpool di Jurgen Klopp con le reti di Gameiro e doppietta di Coke.

Chelsea 2012-13

I Blues campioni d'Europa in carica con Di Matteo escono ai gironi, subentra Rafa Benitez e con lo spagnolo c'è una marcia trionfale: eliminate Sparta Praga, Steaua Bucarest, Rubin Kazan, Basilea, e finale vinta sul Benfica per 2-1 grazie al gol di Ivanovic al 93'.

Branislav Ivanovic scored in stoppage time to win the match for Chelsea Credit Foto PA Sport

Shakhtar Donetsk 2008-09

Gli ucraini di Mircea Lucescu salutano la Champions piazzandosi dietro al Barcellona, chi vincerà il trofeo, e allo Sporting Lisbona. Lo Shakhtar in Coppa Uefa non sbaglia praticamente nulla, vince il derby con la Dinamo Kiev in semifinale e poi supera 2-1 ai supplementari il sorprendente Werder Brema in finale. Quella squadra contava brasiliani del calibro di Fernandinho, Willian e Luiz Adriano.

CSKA Mosca 2004-05

I russi si fermano al girone di Champions dietro a Chelsea e al Porto, poi in Uefa arrivano i successi con Benfica, Partizan e Auxerre. In semifinale il CSKA elimina il Parma (0-0 all’andata e 3-0 al ritorno), poi in finale è 3-1 allo Sporting Lisbona e primo successo europeo del club. Quel CSKA vantava il portiere Akinfeev, il croato Olic, soprattutto i brasiliani Carvalho e Wagner Love, con le sue treccine blu.

wagner love Credit Foto From Official Website

Feyenoord 2001-2002

Gli olandesi vincono una sola gara nel girone di Champions, chiuso dietro Bayern Monaco e Sparta Praga. In Coppa Uefa la squadra di Van Marwijk vince il derby col PSV nei quarti e poi in semifinale fa fuori l'Inter, (1-0 e 2-2). In finale il Feyenoord batte il Borussia Dortmund, che a sua volta aveva eliminato il Milan: 3-2 grazie alla doppietta di Van Hooijdonk e a Tomasson, tandem di un attacco che vantava anche un giovane Van Persie.

Galatasaray 1999-2000

Nella prima stagione in cui il regolamento contempla la discesa in Coppa Uefa delle terze dei gironi di Champions, il Galatasaray ne approfitta immediatamente. Terzi dietro a Chelsea e a Hertha Berlino, ma davanti al Milan, i turchi si riscattano nella seconda competizione dove arrivano fino alla finale contro l'Arsenal, altra retrocessa dalla Champions: è la squadra di Fatih Terim, con Taffarel in porta e Hakan Sukur in attacco, ad imporsi ai rigori e a regalare il primo trofeo internazionale al club giallorosso di Istanbul.

