Inter-Getafe in Diretta Tv e Live Streaming: la partita è valida per gli ottavi di finale in gara secca di Europa League 2019-20. Il match è in programma mercoledì 5 agosto alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen e sarà trasmesso in diretta su Sky e Tv8. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni di Inter-Getafe

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Dakonam, Etxeita, Olivera Miramontes; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Duro, Mata. All. Bordalas

Inter-Getafe: dove vederla in tv e online

Inter-Getafe sarà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su Tv8. Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go.

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Genoa-Inter 0-3

Inter-Fiorentina 0-0

Roma-Inter 2-2

SPAL-Inter 0-4

Inter-Torino 3-2

Gli ultimi 5 risultati del Getafe

Levante-Getafe 1-0

Getafe-Atletico Madrid 0-2

Alaves-Getafe 0-0

Getafe-Villarreal 1-3

Osasuna-Getafe 0-0

Approfondimenti e dichiarazioni

Inter-Getafe: informazioni

Ottavi di finale di Europa League 2019/20 (gara secca) - Tutte le news

Data, orario e luogo: mercoledì 5 agosto, ore 21 alla Veltins Arena (Gelsenkirchen)

