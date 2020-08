Dopo giorni di dubbi sulla presenza o meno del giocatore per questioni di prestiti, il club nerazzurro l'ha inserito nell'elenco dei partecipanti.

Alexis Sanchez è stato inserito dall'Inter nell'elenco di giocatori disponibili per l'Europa League consegnato alla UEFA. Nonostante i dubbi dei giorni scorsi, quindi, il cileno ci sarà.

Verso l'accordo col Manchester United

Il problema legato a Sanchez era la durata del prestito: l'accordo attuale prevede che il giocatore potesse disputare solo la prossima partita a Gelsenkirchen, poi il prestito dal Manchester United sarebbe scaduto e i due club avrebbero dovuto trovare un accordo o per il prolungamento del prestito, oppure per la cessione a titolo definitivo. La logica fa dunque presupporre che il giocatore abbia il desiderio di restare a Milano e che i due club si siano parlati.

In arrivo la cessione definitiva?

Il Manchester united, infatti, nel caso in cui andasse avanti in Europa League, non potrebbe utilizzare in nessun modo Sanchez, in quanto già inserito in lista UEFA dall'Inter. Questo lascia intendere, dunque, che ci sia almeno un accordo per estendere il prestito, anche se i rumours dicono ben altro. Pare infatti che i due club abbiano trovato l'intesa per la cessione definitiva ai nerazzurri: allo United andrebbero 15 milioni di euro e il giocatore sarebbe disposto a spalmare l'ingaggio di 15 milioni netti a stagione firmando un triennale fino al 2023. La sensazione comune è che possano dare l'annuncio dopo la sfida col Getafe, già giovedì.

