Alla sua prima annata in nerazzurro sotto la guida di Gigi Simoni, il brasiliano segnò 34 gol, uno in più dell'attuale score stagionale del belga. Riuscirà il gigante di Anversa a superare il suo illustre predecessore?

Si sa, i paragoni nel calcio lasciano sempre il tempo che trovano. Il "nuovo Messi", il "nuovo Kakà", il "nuovo Del Piero" sono invenzioni giornalistiche, etichette che a volte possono aiutare nella comprensione dello stile di gioco di un calciatore, ma che nella maggior parte dei casi portano a cocenti delusioni. Il nome altisonante finisce (quasi) sempre per schiacciare il neo-acquisto sotto il peso delle aspettative.

Play Icon WATCH Conte, Lukaku, Lautaro e il gruppo: la svolta dell'Inter in Europa League in 5 punti 00:01:57

Europa League I 20 giorni di Antonio Conte: dalla sfuriata alla prima finale europea dai tempi di Mourinho DA 9 ORE

Quando, però, il paragone è supportato da numeri, prestazioni e record, la nostalgia lascia il posto alla stupore. E' quello che sta succedendo nei cuori dei tifosi nerazzurri. Guardate un po' il confronto tra la prima stagione nerazzurra di Ronaldo il Fenomeno e di Romelu Lukaku.

Primo anno all'Inter dei due attaccanti per compezione

Competizione Ronaldo (in arrivo dal Barcellona) Lukaku (dal Manchester United) Serie A 32 presenze (25 gol) 36 (23) Coppa Italia 4 (3) 4 (2) Coppe Internazionali (UCL+EL) 11(6) 10 (8) Totale 47 (34) 50 (33)

Il 1998 si lega romanticamente al 2020 sotto il segno della maglia numero 9: la prima annata del gigante belga alle latitudini milanesi è quasi perfettamente sovrapponibile a quella del calciatore brasiliano più talentuoso della Storia del calcio dopo O'Rey Pelè. Ma c'è di più: quell'Inter di Gigi Simoni arrivò 2ª in Serie A dietro la Juve (vi ricorda qualcosa?) e in finale di Coppa Uefa battendo nel penultimo atto lo Spartak Mosca. Corsi e ricorsi storici. Qui le strade dei due bomber, però, si dividono: l'attuale presidente del Valladolid contribuì alla vittoria nel 3-0 contro la Lazio che fece alzare all'Inter la coppa per la terza volta. L'ex United, invece, deve ancora scrivere il suo destino. In palio non c'è solo il suo primo trofeo in carriera, ma anche un conto in sospeso a livello realizzativo. Solo un gol divide, infatti, il Fenomeno da Romelu. E conoscendo la fame del belga, farà di tutto per superare il suo illustre predecessore. Nel suo percorso europeo, nel frattempo, ha già "mandato in soffitta" il record di una leggenda come Alan Shearer.

Le 10 gare di fila a segno di Lukaku in Europa League

Turno Partita Risultato Reti Gironi Wolfsburg-Everton 0-2 1 gol Sedicesimi (andata) Young Boys-Everton 1-4 3 gol Sedicesimi (ritorno) Everton-Young Boys 3-1 2 gol Ottavi (andata) Everton-Dinamo Kiev 2-1 1 gol Ottavi (ritorno) Dinamo Kiev-Everton 5-2 1 gol Sedicesimi (andata) Ludogorets-Inter 0-2 1 gol Sedicesimi (ritorno) Inter-Ludogorets 2-1 1 gol Ottavi Inter-Getafe 2-0 1 gol Quarti Inter-Leverkusen 2-1 1 gol Semifinale Inter- Shakhtar D. 5-0 2 gol

Europa League Inter, Lukaku sogna in grande: raggiunge quota 6 gol e può vincere la classifica marcatori IERI A 21:52