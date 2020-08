Nessun problema tra l'allenatore Conte e il Presidente Zhang: a confermarlo è stato Marotta nel pre partita di Inter-Shakhtar.

Nell'immediato prepartita della sfida contro lo Shakhtar, solito appuntamento con Marotta che ha confermato i buoni rapporti tra Conte e il Presidente Zhang che si erano incontrati nella vigilia della gara di Düsseldorf. Grande orgoglio per essere l'unica italiana in Europa, ma per festeggiare bisognerà arrivare in finale.

Questa sfida ha un grande significato, il giusto riconoscimento per il lavoro di Conte e della squadra. Ci colloca in quello che può essere un palcoscenico consono al valore del club. Sarebbe una vittoria importante per creare il giusto mood all’interno della società

La presenza del Presidente che motivazioni dà?

Quello che è successo sono dinamiche di un gruppo sportivo, è tutto dimenticato. La presenza del Presidente è significativa, siamo ad un passo importante da un giusto riconoscimento. La determinazione di squadra e dell'allenatore è quella giusta. Inter pronta per il salto di qualità? Penso che i nostri giocatori siano alla prima esperienza in campo internazionale, c'è uno spirito di adattamento che si è visto. In alcune partite ci sono state delle contraddizioni a livello di risultato, ma questo ha dato esperienza. Abbiamo colto quell'esperienza, e oggi è servita per la crescita

Siete anche l'unica squadra rimasta in Youth League

Rappresentare l'Italia in un contesto del genere è motivo d'orgoglio. Quello che è successo è qualcosa di straordinario in negativo, non era facile arrivare in uno stato di forma simile

Cosa è cambiato dalla semifinale del 2014 con la Juventus?

L'anomalia è che la qualificazione si gioca su partita secca, questa è già una differenza rispetto quella doppia sfida. Credo che giustamente oggi sono arrivate quattro squadre che hanno meritato dopo un bel percorso

