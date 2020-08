Doppiette di Lautaro e Lukaku, firma di D'Ambrosio. Cinquina spaziale nerazzurra nella semifinale di Dusseldorf. Ora venerdí la finale a Colonia contro il Siviglia. La squadra di Conte ha dominato e mostrato la sua superioritá. Non arrivava in una finale europea da 10 anni, dalla mitica Champions del Triplete 2010.

Carrarmato Inter, in pieno stile Conte. La squadra nerazzurra strapazza lo Shakhtar di Donetsk, rifila cinque gol all'inerme Pyatov e vola dopo 10 anni in una finale europea. Non é la Champions, ma presentarsi con questi progressi, questa compattezza e questa voglia ad una finale di Europa League ripaga sicuramente Conte e i suoi ragazzi del duro lavoro svolto quest'anno. Splendido Barella, straripanti Lautaro e Lukaku, eccellente la fase difensiva. Nella serata di Dusseldorf l'Inter si é mostrata in versione deluxe e ha messo in chiaro la differenza di valori con i malcapitati ucraini. Ora il Siviglia, abituato a giocare (e vincere) le finali di Coppa, ma sicuramente alla portata. Sará una grande finale, la prima di Conte, la prima di Zhang, per chiudere una stagione che in ogni caso sará archiviata come positiva, per la crescita e il percorso svolto.

Il tabellino di Inter-Shakhtar Donetsk 5-0

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio (Dall'81' Moses), Barella, Brozovic (Dall'85' Sensi), Gagliardini, Young (Dal 66' Biraghi); Lukaku (Dall'85' Esposito), Lautaro Martínez (Dall'81' Eriksen). All. Antonio Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos (Dal 75' Konoplyanka), Alan Patrick (Dal 59' Solomon), Taison; Júnior Moraes. All. Luis Castro

Arbitro: Marciniak (POL)

Gol: 19' e 74' L. Martinez (I), 64' D'Ambrosio (I), 78' e 84' Lukaku (I)

Ammoniti: Taison

Lukaku e Lautaro festeggiano il 5-0 dell'Inter contro lo Shakhtar Donetsk Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

19' - GOL! Pyatov sbaglia tutto, rilancia male, Barella recupera e crossa in modo perfetto per lo stacco a centro area di Lautaro. MARTINEZ. GOL! 1-0 INTER.

33' - BARELLA! Ci prova col destro dal lato destro dell'area. Alza in corner Pyatov. Molto bene i nerazzurri.

48' - MIRACOLO DI PYATOV! Lautaro vince un contrasto sui 25 metri e prova un pallonetto stupendo, vola con un colpo di reni il portiere ucraino! Grande intervento!

61' - HANDANOVIC! Dorme l'Inter qui. Cross da sinistra e stacco di JUNIOR MORAES, centrale, Handanovic se la trova lí.

64' - GOL! 2-0! Corner da destra di Brozovic e colpo di testa a incrociare perfetto di D'AMBROSIO!

74' - LAUTARO! GOL! 3-0 INTER! Recupera Brozovic, Lukaku, Gagliardini, controlla Lautaro e mette all'angolino. Che bel gol!

78' - LUKAKU! GOL! 4-0 Inter! Lautaro tocca per Lukaku, che piazza col mancino all'angolino! DOMINIO NERAZZURRO!

84' - LUKAKU! GOL! 5-0 Inter! Controlla a metá campo, si invola da solo, supera un avversario e col destro infila Pyatov.

La statistica

Considerando top-5 campionati europei, Champions League ed Europa League, Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato di più nel corso dei primi 30 minuti di gioco in questa stagione (Opta).

Il migliore

Lautaro MARTÍNEZ - L'Inter ritrova il suo Toro, a secco dalla sfida contro il Napoli nella penultima di campionato. Un gol per tempo: terzo tempo perfetto in anticipo su Krytsov nel primo e destro nell'angolino nel secondo. Una doppietta che porta l'argentino a 21 sigilli stagionali: numeri da impazzire come quelli del suo collega di reparto Lukaku. A corredo: sfiora l'eurogol con un pallonetto e firma l'assist per Lukaku nel finale. What else?

Il peggiore

Andriy PYATOV - Regala l'1-0 all'Inter con un rinvio maldestro sui piedi di Barella e non fa nulla per evitare una manita umiliante. Serata da incubo.

Il momento social

