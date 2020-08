Inter-Shakhtar Donetsk in Diretta Tv e Live Streaming: la partita valida per le semifinali (in gara secca) di Europa League è in programma lunedì 17 agosto alle 21 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canali 201 e 252) e su TV8 (Canale 108). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. All. Luis Castro

Inter-Shakhtar Donetsk: dove vederla in tv e in streaming

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

-Inter-Bayer Leverkusen 2-1 (15' Barella, 21' Lukaku; 25' Havertz)

-Inter-Getafe 2-0 (33' R.Lukaku, 83' Eriksen)

-Atalanta-Inter 0-2 (1' D'Ambrosio, 20' Young)

-Inter-Napoli 2-0 (11' D'Ambrosio, 74' Lautaro Martinez)

-Genoa-Inter 0-3 (34' Lukaku, 83' Sanchez, 93' Lukaku)

Gli ultimi 5 risultati dello Shakhtar Donetsk

-Shakhtar Donetsk-Basilea 4-1 (2' Marlos, 22' Taison, 75' rig. Alan Patrick, 88' Dodo; 92' van Wolfswinkel)

-Shakhtar Donetsk-Wolfsburg 3-0 (89' e 93' Moraes, 91' Solomon)

-Shakhtar Donetsk-Veres-Rivne 2-0 (67' Tete, 87' Solomon)

-Oleksandriya-Shakhtar Donetsk 2-2 (24' Tete, 32' Solomon; 89' Dogvy, 90' Banada)

-Shakhtar Donetsk-Kolos Kovalivka 2-0 (49' Cipriano, 94' Moraes)

Inter-Shakhtar Donetsk: informazioni utili

Data, orario e luogo: lunedì 17 agosto, ore 21 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf

