Le ultime novità di formazione su Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League: Conte si affida all’undici che ha sconfitto Getafe e Bayer Leverkusen. 3-5-2 con Lukaku e Lautaro di punta e D’Ambrosio confermato sul binario di destra a centrocampo.

Squadra che vince non si cambia. Antonio Conte per la partitissima con lo Shakhtar che potrebbe regalare all’Inter, una finale in una competizione europea dopo 10 anni d’attesa, è intenzionato a scegliere l’undici che in questa “campagna di Germania” in Europa League gli ha regalato le maggiori certezze. Nessun esperimento, né tantomeno nessuna mossa a sorpresa. Il tecnico salentino anche contro la formazione ucraina di Luis Castro, si affiderà agli uomini che hanno ben figurato con il Getafe e il Bayer Leverkusen.

Dunque davanti a Handanovic linea a tre composta da Godin, de Vrij e Skriniar, a presidiare le corsie esterne: D’Ambrosio e Young mentre mediana coriacea e muscolare composta da Gagliardini, Brozovic e Barella. In attacco impossibile fare a meno di Lukaku (che proverà ad andare a segno per la 10a partita consecutiva in Europa League, allungando la sua striscia già da record) e Lautaro Martinez, che nella sua serata più attesa proverà a centrare il primo gol stagionale in Europa League. Skriniar ed Eriksen si accomoderanno in panchina, così come Sensi e Candreva pronti eventualmente a subentrare a gara in corso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. All. Luis Castro

