Finale di Europa league, c'è l'Inter e ci sarà tutta l'Italia incollata al televisore (visto che dal vivo non si può). Il momento è sentitissimo e anche Steven Zhang, che aveva raggiunto la squadra a Düsseldorf, si schiera in prima persona e, indossando la prima maglia, lancia un messaggio ai tifosi attraverso un video: un messaggio di unità e allo stesso tempo in linea con i tempi che stiamo vivendo, tempi incerti e in cui bisogna pensare prima di tutto alla salute.

A tutti i tifosi dell'Inter nel mondo. Stasera è un momento importantissimo: ci divertiremo insieme durante la partita, ma allo stesso tempo state al sicuro.

Appuntamento alle 21:00 per l'ultimo atto col Siviglia, potrete seguirlo anche con la nostra diretta scritta.

