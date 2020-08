Il patron dell'Inter, insieme ai massimi dirigenti, passa la giornata con la squadra, ma non si parla assolutamente del futuro: per ora testa alla Shakhtar.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il patron dell’Inter, Steven Zhang, ha raggiunto la squadra a Düsseldorf per le battute finali dell’Europa League. Dopo una lontananza forzata, causata dalla chiusura delle frontiere a causa del Covid-19, finalmente il presidente nerazzurro è riuscito a riunirsi al gruppo, come era stato preannunciato nei giorni scorsi.

Una giornata serena

Europa League Inter-Shakhtar Donetsk in Diretta Tv e Live Streaming DA 9 ORE

Questo non vuol dire che i malumori siano cancellati e che non ci sia più nulla da chiarire, anche perché, stando al reportage della rosea, Zhang ha parlato pochissimo da solo con Antonio Conte e per il resto ha assistito all’allenamento insieme a Marotta, Antonello e Ausilio, ha salutato i giocatori e in serata ha cenato con tutto il gruppo in hotel, per poi seguire la partita tra Manchester United e Siviglia. Una giornata serena, per fortuna, ma che va presa per ciò che è, ossia il giorno prima di un appuntamento importante.

Prima lo Shakhtar, poi se ne riparlerà

Tutti sanno, dunque, che delle questioni in sospeso ci sono eccome, ma non è chiaramente il momento di tirarle fuori, visto che bisogna concentrarsi sulla semifinale di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Si procede giustamente per piccoli passi ed eventuali traguardi e si tireranno davvero le somme quando la stagione sarà del tutto conclusa. Sembra che il tacito accordo di non belligeranza sia la soluzione migliore, per orientare la testa al torneo in corso e solo a quello. E poi si vedrà.

Play Icon WATCH Conte: "Non siamo i salvatori del calcio italiano. Paura dello Shakhtar? Non conosco questa parola" 00:01:59

Europa League Inter-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e statistiche DA 9 ORE