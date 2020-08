Il patron ha parlato della finale di Europa League durante la Festa dei consumi della Suning Tesco: "Speriamo di poter festeggiare insieme il primo trofeo da quando abbiamo comprato la squadra".

Mancano due giorni e la febbre sale. Sarà la prima finale europea dell’Inter dall’era del Triplete, 10 anni fa. Sarà l’occasione per arricchire la bacheca nerazzurra con il primo trofeo dell’era Suning. E dalla Cina, dove ha parlato in occasione della festa dei consumi di Suning Tesco, il proprietario della holding e dell’Inter Zhang Jindong, non nasconde l’entusiasmo dopo la pace siglata tra Steven e Antonio Conte:

Speriamo tutti che l’Inter in finale di Europa League ci renda nuovamente felici - ha detto nel discorso trasmesso dall’emittente di proprietà, PPtv -. Speriamo di poter festeggiare insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra

E’ dai tempi di Mourinho, nel 2010, che l’Inter non gioca una finale europea. Sarebbe il primo trofeo della gestione Suning, entrato in società nel giugno 2016. Appuntamento a Colonia per Inter-Siviglia.

