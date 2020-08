Le 5 verità di Inter-Getafe: nerazzurri tosti, Bastoni cresce

La squadra di Conte cresce anche dal punto di vista mentale e, ora, attende Rangers o Leverkusen con la semifinale nel mirino. Stupisce la crescita dell'ex parmense, conforta l'ottima risposta di Eriksen di fronte all'ennesima panchina.

1) Inter tosta: è così che si fa strada in Europa

L'Inter ha sofferto, è stata sorpresa dal pressing e dall'atteggiamento arrembante del Getafe – peraltro armi piuttosto note degli spagnoli – ma non è crollata. E non era scontato. Anzi. "Ci aspettavamo una partita sporca e ci siamo sporcati - ha detto un soddisfatto Antonio Conte nel post partita - E questo è molto importante. Era uno step che c'è mancato durante l'anno e lo stiamo acquisendo". E ancora: "Sono sereno quando vedo i ragazzi con questa cattiveria. Stiamo diventando una squadra tosta". È anche così che si avanza in Europa, dove il livello è più elevato rispetto alla Serie A. Oltre a un po' di fortuna, che in questi casi non guasta mai come conferma l'episodio del rigore sbagliato dal Getafe, e naturalmente a un livello qualitativo di tutto rispetto.

2) La crescita di Bastoni: un '99 che pare un veterano

Il lancio che apre a Lukaku la strada verso l'1-0. Quello che avvia l'azione del raddoppio. E poi un intervento forse passato in sordina, ma fondamentale, su Mata, murato a due passi dalla porta sul risultato di 0-0. Oltre a tante cose buone da terzo di difesa. Signore e signori, Alessandro Bastoni. Classe '99, recita la carta d'identità. Ma delle classiche insicurezze adolescenziali, in questo caso dentro un rettangolo verde, non c'è traccia. C'è, anzi, la personalità crescente di un ragazzo che ha la fiducia di Conte e che se la sta meritando partita dopo partita. Tanto da relegare in panchina un (ex?) intoccabile come Skriniar. Il futuro è dalla sua parte.

3) Eriksen, la risposta migliore all'ennesima panchina

Gagliardini titolare in un 3-5-2 puro, Eriksen in panchina. Alzi la mano chi, da tifoso nerazzurro, non ha storto nuovamente il naso. Ma Conte è così, come peraltro gran parte degli allenatori: ha le sue convinzioni e le porta con sé fino alla fine. Reputa complicata la convivenza con Brozovic e l'inserimento generale di Eriksen nel sistema squadra. E dunque applausi al danese, che di fronte agli 8 minuti più recupero concessigli dal proprio tecnico potrebbe perdere motivazioni ma decide di rispondere nel modo a lui più congeniale: inventando calcio. E, di fatto, chiudendo la partita.

4) Rangers o Leverkusen: la semifinale è nel mirino

Ora, il quarto di finale. Con la semifinale nel mirino. Perché di fronte all'Inter ci sarà molto probabilmente il Bayer Leverkusen, che prima dello stop del calcio aveva già ipotecato la qualificazione in casa dei Rangers. I tedeschi avevano già dimostrato contro la Juventus, in Champions League, di essere ampiamente battibili: 3-0 a favore dei bianconeri nell'andata dello Stadium, 2-0 nel ritorno della BayArena. Hanno il gioiello Havertz, ma in Bundesliga hanno chiuso al quinto posto, fuori dalla Champions. La metà del tabellone in cui è inserita sorride all'Inter, nettamente la più forte del lotto e con tutte le carte in regola per entrare tra le prime quattro, a un passo dalla finalissima. Sognare in grande si può.

5) Onore al Getafe: quando il palmares non conta

Solo una volta, nella propria storia, il piccolo Getafe è approdato ai quarti di una competizione europea: nel 2007/08, sempre in Europa League. Ha sognato di ripetersi a 12 anni di distanza, salvo arrendersi al divario con l'Inter e alla scellerata imprecisione di Molina, autore del rigore sbagliato a un quarto d'ora dalla fine. Onore alla squadra di Bordalas, dunque, sorpresa sia in campo spagnolo che europeo in barba a un palmares e a una rosa non esattamente di primo livello. Tanta aggressività, qualche buona trama di gioco, la capacità di rendere la vita difficile a chiunque: le armi dei madrileni hanno messo in crisi tanti avversari durante la stagione. E anche ieri sera si è visto.

