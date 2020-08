Diamo i voti ai protagonisti della semifinale di Europa League vinta dai nerazzurri di Antonio Conte grazie alle doppiette del belga e dell'argentino e al gol di D'Ambrosio.

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 6 - Chiamato in causa solo in un'occasione, su un colpo di testa di Junior Moraes: il capitano nerazzurro risponde presente. Per il resto ordinaria amministrazione

Europa League Inter-Shakhtar Donetsk in Diretta Tv e Live Streaming DA 8 MINUTI

Diego GODIN 6,5 - L'ex Atletico manda ancora in panchina Skriniar. Nessuna sbavatura, altra partita eccellente

Stefan DE VRIJ 6,5 - Si fa trovare preparato nelle poche occasioni create dagli ucraini, come su un tentativo di tap-in nel primo tempo di Junior Moraes. Essenziale

Alessandro BASTONI 6,5 - La linea a 3 è la sua comfort zone, ormai è un elemento imprescindibile nella retroguardia di Conte

Danilo D'AMBROSIO 7 - Accompagna sempre l'azione con generosità e giocate veloci e impreziosisce la sua prestazione con un'incornata da bomber d'area. Gli riesce tutto in questo 2020 (dall'81' MOSES S.V.)

Nicoló BARELLA 7,5 - L'uomo in più del centrocampo di Conte. Il suo hobby preferito è recuperare palloni, come nel caso dell'azione che porta all'1-0, in cui si esibisce anche in un assist al bacio. E' in condizione fisica straripante: si inserisce sia a destra che a sinistra craendo il panico nella difesa dello Shakhtar. Gli manca solo il gol. Scatenato

Marcelo BROZOVIC 7 - Nel primo tempo attentissimo in fase difensiva, un po' meno propositivo in attacco. Lukaku gli "dedica" una sfuriata da annali per una verticalizzazione sbagliata e lui cambia registro, firmando l'assist del 2-0 e scippando il pallone al centrocampo ucraino sul tris nerazzurro (dall'85' SENSI S.V.)

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - L'incubo di Marcos Antonio e Marlos: dalla sua parte non si passa

Ashley YOUNG 6,5 - Vince il duello con Dodo con sgroppate di qualità e intelligenza. Conte lo richiama in panchina quando ha dato tutto (dal 65' BIRAGHI 6,5 - Aggiunge entusiasmo nella festa finale)

Romelu LUKAKU 8 - Onora la sua 50° presenza stagionale con l'ennesima prestazione di sacrificio, forza e potenza. E' il vero totem nerazzurro: gioca di sponda e ci crede su tutti i palloni, anche se gioca un po' più lontano dalla porta rispetto al solito. Si regala il poker e la manita nel finale: doppietta express in 6 minuti. 50 presenze, 33 gol: signore e signori, Romelu Lukaku. A -1 da Ronaldo il Fenomeno nel 1998 (dall'85' ESPOSITO S.V.)

Lautaro MARTÍNEZ 8 - L'Inter ritrova il suo Toro, a secco dalla sfida contro il Napoli nella penultima di campionato. Un gol per tempo: terzo tempo perfetto in anticipo su Krytsov nel primo e destro nell'angolino nel secondo. Una doppietta che porta l'argentino a 21 sigilli stagionali: numeri da impazzire. A corredo: sfiora l'eurogol con un pallonetto e firma l'assist per Lukaku nel finale. What else? (dall'80 ERIKSEN S.V.)

All. Antonio CONTE 7,5 - Una vittoria schiacciante, ma soprattutto di gruppo. Quello che ha creato e difeso contro tutto e contro tutti. Partita preparata magistralmente grazie alla chiusura sistematica sugli esterni d'attacco dello Shakthar. Comanda i suoi come alla Playstation, ordinando posizioni in campo e pressing. Vendica la semifinale di EL del 2014 quando sulla panchina della Juve venne eliminato dal Benfica. Ora mancano solo 90 minuti per la ciliegina sulla torta. Intanto l'Italia ritrova la finale di Europa League dopo 21 anni e l'Inter una finale europea dopo 10. Antonio Special One Conte

Lautaro e Barella festeggiano l'1-0 in Inter-Shakthar Donetsk Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle dello Shakhtar Donetsk ---

Andriy PYATOV 4,5; DODO 5, Serhij KRYTSOV 5, Davit KHOCHOLAVA 4,5, Mykola MATVIENKO 5; MARCOS ANTONIO 6, Taras STEPANENKO 5,5; MARLOS 5 (dal 75' KONOPLYANCA 5), Alan PATRICK 5 (dal 58' SOLOMON 5), TAISON 4,5; Junior MORAES 5,5. All. Luis CASTRO 4,5

Play Icon WATCH Conte: "Non siamo i salvatori del calcio italiano. Paura dello Shakhtar? Non conosco questa parola" 00:01:59

Europa League Inter, Lukaku sogna in grande: raggiunge quota 6 gol e può vincere la classifica marcatori DA 16 MINUTI