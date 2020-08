Le pagelle di Siviglia-Roma 2-0: Zaniolo a strappi, disastro Ibanez, in affanno Cristante

Reguilon-Zaniolo in Siviglia-Roma

Poco da salvare nel match di Duisburg: giallorossi negativi e dominati. Qualche lampo di Zaniolo, poco altro. Malissimo Ibanez e Bruno Peres, centrocampo in apnea

===Le pagelle del SIVIGLIA===

BONO SV; JESUS NAVAS 7, KOUNDÉ 7, DIEGO CARLOS 6,5, REGUILON 7; BANEGA 7, FERNANDO 6,5, JORDAN 6,5; SUSO 5,5 (Dal 67' MUNIR 6), EN-NESYRI 7,5 (Dal 93' DE JONG SV), OCAMPOS 7 (Dal 94' VAZQUEZ SV). ALL. LOPETEGUI 7

===Le pagelle della ROMA===

PAU LOPEZ 5,5 - Impreciso e sopreso sul primo gol, bravo su Ocampos all'inizio. Nessun'altra parata di rilievo.

Gianluca MANCINI 5 - Il meno peggio dietro, ma con Ocampos fatica anche lui. Non riesce a giocare d'anticipo. Espulso nel recupero per un fallo evitabile.

Roger IBANEZ 4 - Disastroso. Esce sempre fuori tempo, resta a guardare sul primo gol, viene saltato secco da Ocampos in occasione del secondo. Frenetico e mai lucido.

Aleksandar KOLAROV 5 - Insufficiente. Dietro balla di continuo, davanti non riesce ad appoggiarsi. Molto nervoso. (Dal 78' VILLAR SV)

Bruno PERES 4,5 - Ai limiti dell'imbarazzo in fase difensiva. Reguilon lo mette sempre in difficoltà.

Bryan CRISTANTE 5 - In continua balía degli avversari. L'ex Inter Banega lo porta a scuola.Ennesima partita non convincente.

Amadou DIAWARA 5 - Senza il giusto ritmo, compassato, quasi apatico. Brutta prestazione. (Dal 57' PELLEGRINI 6 - Porta quantomeno un po' di idee e aumenta la qualitá sulla trequarti. Impreciso sui calci da fermo)

Leonardo SPINAZZOLA 5 - Scelte sbagliate, tanta corsa, ma poca qualitá. Prova negativa.

Nicolò ZANIOLO 6 - L'unico con qualche strappo, l'unico ad andare al tiro nel primo tempo. Viene sempre steso quando salta l'uomo. (Dal 57' CARLES PEREZ 5,5 - Un po' confusionario, spesso)

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - Abbastanza in ombra anche lui. Non riesce a incidere, non riesce ad andare al tiro.

Edin DZEKO 5,5 - Prova a giocare per la squadra, generoso e spalle alla porta, ma non trova mai il tempo per concludere.

ALL. Paulo FONSECA 4,5 - Roma annientata e annichilita. Sbagliate le scelte, l'atteggiamento e l'idea di affrontare in questo modo il Siviglia.

