Conte: "Vogliamo fare il massimo senza recriminazioni"; Barella: "All'Inter giocatori con le palle"

Sono stremati i giocatori dell'Inter dopo il successo per 2-1 sul Bayer Leverkusen, ma felici per l'accesso alle semifinali. Barella senza mezzi termini, Lukaku fa i complimenti a compagni di squadra. Conte ci crede e spera di arrivare in fondo alla competizione.

Antonio CONTE (All. Inter)

C'è grande soddisfazione da parte mia e da parte dei calciatori perché abbiamo fatto una buonissima partita. Siamo stati bravi a non far giocare il Bayer tranquillo e nella fase di possesso abbiamo creato delle situazioni che avevamo studiato e provato. Come dico sempre potevamo stare più tranquilli e chiudere la partita. Non abbiamo sofferto chissà quali tiri, ma quando hai tante occasioni, saremo stati più tranquilli e più sereni. Complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto, dimostrando la voglia che hanno. Ora abbiamo la possibilità di giocarci una semifinale e bisogna essere contenti, ma al tempo stesso bisogna pensare da dopodomani al prossimo avversario. Vogliamo provare a fare il massimo senza avere recriminazioni

Ti aspettavi questo tipo di impatto di Lukaku?

Diventa difficile parlare dei singoli quando hai una prestazione di squadra così da parte di tutti. Romelu sta facendo una bellissima stagione supportato dalla squadra. Se la squadra c'è, emergono anche le individualità. Avere degli attaccanti con determinate caratteristiche come Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez è importante. Romelu deve ringraziare la squadra perché lo mette in condizioni di esprimersi al massimo, forse come non si è mai espresso

Handanovic in fase di costruzione è importante

I ragazzi lo sanno che noi lavoriamo molto da questo punto di vista. Ci sono due tipi di situazioni. Se trovi una squadra che ti pressa alto, devi sapere che ci sono delle situazioni di gioco e di posizione che aiutano il calciatore. Non solo devi avere calciatori con abilità tecniche, ma al tempo stesso devi dare la possibilità al giocatore di eludere questa pressione offensiva verticalizzando. Quando si parte da dietro, sento dire che è un'azione di contropiede da parte dell'Inter. Non è contropiede, parto dal basso per guadagnare campo, per attaccare lo spazio lasciato dall'avversario. Anche il Bayer Leverkusen partiva da dietro, ma noi siamo stati bravi a fare un ottimo pressing e dargli sempre grandi problematiche a giocare palla. Al tempo stesso siamo stati bravi a trovare la situazione giusta. Handanovic è bravo a vedere il giocatore

Niccolò BARELLA (Inter)

Oggi abbiamo dimostrato ai tanti che dicevano che non eravamo una squadra, che siamo un grandissimo gruppo fatto di persone con le palle e ci siamo meritati di vincere questa partita

Potevamo chiuderla prima e magari riposarci un po'. Ma il Bayer Leverkusen gioca bene a calcio e ci ha messo in difficoltà. Oggi più che far bene era importante dimostrare che siamo una squadra e ci siam presi la qualificazione con le unghie e con i denti. Inter avversario da temere? Certo, come noi temiamo gli altri loro devono temere noi

Romelu LUKAKU (Inter)

La vittoria di oggi è molto importante. Il Bayer Leverkusen è una buona squadra con un buon allenatore, ma oggi abbiamo sbagliato troppe occasioni, dobbiamo chiudere prima le partite. La difesa ha fatto una bella partita e per me l'uomo partita è Barella che sta crescendo. Fisicamente stiamo bene, ma anche mentalmente si vede che stiamo crescendo. Dobbiamo crescere di più, ma abbiamo sbagliato tanto. Dovevamo chiudere prima questa partita. Queste partite sono finali, c'è solo un'occasione per vincere. Abbiamo una settimana per prepararci alla prossima

