Certi del 6° posto in classifica, il Milan sa già che dovrà cominciare la sua stagione europea passando dai turni preliminari. Nello specifico i rossoneri partiranno il 17 settembre con il secondo turno di qualificazione (in gara secca). Poi il terzo il 24 settembre e lo spareggio al 1° ottobre. Tre partite, in pratica, per accedere alla fase a gironi.

Con la vittoria della Roma e la matematica certezza di finale al 5° posto della classifica, il Milan dovrà 'accontentarsi' dei preliminari per accedere alla fase a gironi di Europa League. Ai gironi, oltre alla Roma, c'è già il Napoli in qualità di vincitore della Coppa Italia 2019-2020.

Ecco le date

Proprio alcuni giorni fa la UEFA ha ufficializzato le date dei preliminari di Europa League, specificando inoltre che le gare non verranno più disputate con la formula andata-ritorno, ma in gara secca. Questo per l'eventualità che nel futuro ci siano restrizioni per i viaggi in Europa a causa della epidemia covid. Sarà poi la UEFA a Nyon, di volta in volta, a sorteggiare la squadra “casalinga” del match.

I preliminari cominceranno già il prossimo 20 agosto, ma la squadra italiana - in questo caso il Milan - entrerà in corsa al secondo turno di qualificazione previsto per giovedì 17 settembre. Poi ci sarà il terzo turno di qualificazione previsto per giovedì 24 ottobre e, infine, gli spareggi previsti per il 1° ottobre.

-Turno preliminare: 20 agosto

-Primo turno di qualificazione: 27 agosto

-Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

-Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

-Spareggi: 1° ottobre

-Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, prima giornata

Ma se la Roma dovesse vincere l'Europa League 2019-2020...

Il Milan dovrà quindi cominciare prima la propria stagione a causa dei preliminari. C'è comunque un escamotage per evitarli... Il Milan dovrà tifare Roma e sperare che i giallorossi vincano l'Europa League di questa stagione. In quel caso la Roma andrebbe direttamente in Champions League e ci sarebbe un posto in più per la fase a gironi di Europa League 2020-2021.

