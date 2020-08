Quando si gioca Siviglia-Inter? Data, orari e precedenti della finale di Europa League

La finalissima di Europa League si giocherà a Colonia il prossimo 21 agosto (alle 21). Non ci sono precedenti tra Siviglia e Inter, che sono le due squadre con più Coppa UEFA/Europa League vinte in bacheca.

Con la vittoria per 5-0 sullo Shakhtar, l'Inter ha conquistato il pass per la finale di Europa League che si disputerà venerdì 21 agosto a Colonia. I nerazzurri affronteranno il Siviglia di Lopetegui che ha eliminato il Manchester United in semifinale.

Quando e dove si gioca Inter-Siviglia

La finale tra Inter e Siviglia si giocherà venerdì 21 agosto alle ore 21. La finalissima verrà disputata al RheinEnergieStadion di Colonia, dove si sono già giocate due gare di queste Finals di Europa League: Manchester United-FC Copenhagen dei quarti e l'altra semifinale tra Manchester United e Siviglia.

Quante Coppe UEFA/Europa League hanno vinto Siviglia e Inter?

Siviglia e Inter sono le due squadre che hanno vinto più edizioni di Coppa UEFA/Europa League. L'Inter ne ha vinte 3, giocando quattro finali. L'ultimo successi dei nerazzurri è quello del 1998 nel derby contro la Lazio nella finale di Parigi. Sono 5, invece, i successi del Siviglia, tutti in tempi recenti. Prima la doppietta nel 2006-2007, poi le tre vittorie consecutive dal 2014 al 2016.

I precedenti tra Inter e Siviglia

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e Siviglia. L'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate è stata nel 2008 nel “LG Tournament” di Amsterdam, con il risultato di 0-0.

