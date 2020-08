Il club giallorosso ha reso noto l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase finale di Europa League: il primo appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto alle 18.55 a Duisburg contro il Siviglia, in una gara secca valida per gli ottavi di finale.

La Roma ha reso noto l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase finale di Europa League: nella lista non è presente Chris Smalling, a seguito del mancato accordo dei giallorossi con il Manchester United, e Javier Pastore. A disposizione di Fonseca, invece, ci saranno Ibanez e uno Zaniolo ormai pienamente recuperato.

Europa League Roma, salta l'accordo per Smalling: niente Europa League, ma il giocatore chiederà la cessione

L'avventura di Dzeko e compagni in Europa League inizierà giovedì 6 agosto a Duisburg contro il Siviglia dell'ex ds Monchi e dell'ex milanista Suso. Il calcio d'inizio, in quella che è una partita secca a eliminazione diretta, è in programma alle 18.55.

