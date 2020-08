Solo una squadra in campo, con gli uomini di Castro che battono 4-1 il Basilea grazie ai gol di Junior Moraes, Taison, Alan Patrick (su rigore) e Dodo. Nel finale si fa vedere la formazione svizzera che trova il gol della bandiera con van Wolfswinkel, dimostrando che gli ucraini lasciano comunque qualcosa in fase difensiva. Semifinale Inter-Shakhtar Donetsk il prossimo 17 agosto.

Partita a senso unico che ha visto lo Shakhtar Donetsk fare quello che voleva fin quando il risultato è stato in bilico. Davanti gli uomini di Castro sono devastanti e, quando vanno in campo aperto, creano sempre pericoli tra Taison, Marlon e Júnior Moraes. Grazie alla "banda” di brasiliani la qualità non manca, anche se scricchiola qualcosa dal punto di vista difensivo, con troppo spazio concesso sulle fasce. Lì dovrà essere brava l'Inter, sfruttando il suo assetto che punta molto sulle corsie laterali. Se da una parte ci sarà Manchester United-Siviglia, non mancherà il prestigio in Inter-Shakhtar Donetsk, con le due squadre che hanno dimostrato - in questa competizione - di saper battere chiunque.

Tabellino

Shakhtar Donetsk-Basilea 4-1

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matvienko; Marcos Antonio (85' Maycon), Stepanenko; Marlos (72' Solomon), Alan Patrick (76' Kovalenko), Taison (85' Tetê); Júnior Moraes (85' Fernando). All. Luís Castro

Basilea (4-3-3): Nikolić; Widmer, Alderete, van der Werff (73' Ramires), Petretta; T.Xhaka (60' Marchand), Campo, F.Frei; Stocker (73' van Wolfswinkel), Arthur Cabral (73' Ademi), Pululu. All. Marcel Koller

Marcatori: 2' Júnior Moraes (S), 22' Taison (S), 75' rig. Alan Patrick (S), 88' Dodo (S); 90+2 van Wolfswinkel (B)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Ammoniti: 26' F.Frei, 52' Alan Patrick, 64' Arthur Cabral, 87' Bondar

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

2' SUBITO UN GOL - Vantaggio dello Shakhtar Donetsk con il colpo di testa di Júnior Moraes che supera Nikolić sugli sviluppi del corner battuto da Marlos. Che brutta uscita del portiere del Basilea.

12' OCCASIONE BASILEA - Pululu supera Dodo, Stepanenko prova a chiuderlo ma il francese calcia di poco a lato. Che chance per pareggiare i conti.

22' GOL DI TAISON - Ancora una volta la difesa del Basilea si fa trovare scoperta, Marlos serve Taison (con velo di Alan Patrick) che va col sinistro e trova il 2-0 con la deviazione decisiva di Frei.

Taison - Shakhtar Donetsk-Basilea - Europa League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

30' CHE CHANCE PER IL 3-0 - Gran palla di Taison per Júnior Moraes che cerca subito il diagonale col mancino, ma questa volta ci arriva Nikolić.

37' ANCORA MARLOS- Ancora un sinistro del brasiliano che cerca direttamente la porta dal limite dell'area, Nikolić in tuffo devia in calcio d'angolo.

40' INCROCIO DEI PALI DELLO SHAKHTAR - Marcos Antonio calcio in maniera morbida dal limite, ma trova solo l'incrocio. Poi ha una seconda chance Júnior Moraes, ma salva tutto Petretta sulla linea.

66' OCCASIONE BASILEA - Frei per Cabral che mantiene il possesso nonostante l'uscita di Pyatov, poi cerca il pallonetto, ma non trova la porta che era completamente vuota.

Marlos - Shakhtar Donetsk-Basilea - Europa League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

75' GOL SU RIGORE DI PATRICK - Proprio mentre il Basilea cercava di riportarsi in partita, lo Shakhtar la chiude con il rigore realizzato da Alan Patrick. Penalty conquistato da Taison per fallo di Marchand.

88' GOL DI DODO - Tete entra carico e si fa tutta la metà campo prima di scaricare per Dodo che piega le mani a Nikolic. Posizione regolare dell'esterno che firma il 4-0,

90+2 GOL DI VAN WOLFSWINKEL - Lo Shakhtar concede sempre qualcosa e in pieno recupero arriva il gol della bandiera per gli svizzeri con la rete di van Wolfswinkel servito da Campo.

Il Tweet

Inter già pronta alla sfida...

Il migliore

Bonfim MARLOS - È il giocatore più tecnico dello Shakhtar e lo fa vedere ad ogni tocco di palla. Sforna ben due assist ai compagni di squadra, poi cerca la rete in autonomia.

Júnior Moraes, Marlos - Shakhtar Donetsk-Basilea - Europa League 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Djordje NIKOLIC - Grave l'errore in avvio di gara del portiere del Basilea che regala il vantaggio allo Shakhtar. Nikolic va a farfalle sul calcio di punizione di Marlos e Júnior Moraes ringrazia. Poi fa qualche parata interessante, ma la frittata è fatta e nel finale si fa piegare le mani da Dodo.

