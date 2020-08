Romelu Lukaku jubelt mit Danilo D'Ambrosio - Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk

Siviglia-Inter in Diretta Tv e Live Streaming: la finale di Europa League è in programma venerdì 21 agosto alle ore 21 al RheinEnergieStadion di Colonia e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canali 201 e 252) e in chiaro su TV8 (Canale 108). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti.

Le probabili formazioni

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergio Reguilón; Fernando, Banega, J.Jordán; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Julen Lopetegui

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

Probabili formazioni e statistiche

Siviglia-Inter: dove vederla in tv e in streaming

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

-Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 (19' e 74' Martinez, 64' D'Ambrosio, 78' e 84' Lukaku)

-Inter-Bayer Leverkusen 2-1 (15' Barella, 21' Lukaku; 25' Havertz)

-Inter-Getafe 2-0 (33' R.Lukaku, 83' Eriksen)

-Atalanta-Inter 0-2 (1' D'Ambrosio, 20' Young)

-Inter-Napoli 2-0 (11' D'Ambrosio, 74' Lautaro Martinez)

Gli ultimi 5 risultati del Siviglia

-Siviglia-Manchester United 2-1 (9' Bruno Fernandes; 26' Suso, 78' L.de Jong)

-Wolverhampton-Siviglia 0-1 (88' Ocampos)

-Siviglia-Roma 2-0 (22' Sergio Reguilón, 44' En Nesyri)

-Siviglia-Valencia 1-0 (55' Sergio Reguilón)

-Real Sociedad-Siviglia 0-0

Approfondimenti e dichiarazioni

Siviglia-Inter: informazioni utili

Finale di Europa League - Tutte le news

Data, orario e luogo: venerdì 21 agosto, ore 21 al RheinEnergieStadion di Colonia

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

