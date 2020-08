Gli episodi più controversi della finale di Europa League Siviglia-Inter arbitrata dall'arbitro olandese Danny Makkelie.

La moviola di Siviglia-Inter (arbitro Makkelie)

Europa League Lukaku eguaglia Ronaldo il Fenomeno: 34 gol al primo anno con l'Inter nella serata più amara DA 2 ORE

- 3’ RIGORE PER L’INTER! Lukaku travolgente in contropiede, il belga con la sua prestanza fisica taglia fuori Diego Carlos che nel tentativo di arginare il centravanti interista prima lo strattona poi lo sgambetta all’interno dei 16 metri dell’area di rigore. Penalty sacrosanto che Makkelie concede senza esitare, estraendo anche il cartellino giallo. Conte voleva addirittura il rosso, ma l’arbitro zittisce il tecnico leccese e lo invita a moderare le proteste. Decisione giusta.

- 16’ MANO DI DIEGO CARLOS, L’INTER CHIEDE IL 2° RIGORE! Proteste furiose pochi istanti dopo il gol del momentaneo 1-1 di De Jong: sul tiro di Barella, il solito Diego Carlos devia il pallone con il braccio tenendolo però abbastanza vicino al corpo. L’Inter invoca l’intervento del VAR ma l’arbitro Makkelie fa giocare.

- 17' SCINTILLE CONTE-BANEGA, GIALLO PER IL TECNICO INTERISTA! Gli animi si accendono e la tensione sale in panchina: Banega stuzzica Conte che risponde per le rime, grande agitazione nelle due panchine e il direttore di gara per placare la situazione è costretto ad ammonire il tecnico interista, mentre l'argentino se la cava senza sanzioni.

Antonio Conte ammonito dall'arbitro dopo il rigore non concesso per il mani di Diego Carlos. Getty Images Credit Foto Getty Images

- 41’ AMMONITO BARELLA! Intervento in ritardo su Banega a centrocampo. L’arbitro non gradisce e commina l’ammonizione all’ex cagliaritano.

- 44’ GIALLO ANCHE PER BANEGA Fallo in ritardo su Bastoni a centrocampo, l’argentino particolarmente nervoso si becca l’ammonizione che aveva già rischiato in precedenza dopo l’acceso battibecco con Conte e la panchina nerazzurra.

Play Icon WATCH Inter, Conte: "La storia la scrivono i vincenti, la gente si ricorda solo di quando vinci" 00:01:34

Europa League Le formazioni ufficiali di Siviglia-Inter: Conte non cambia, Ocampos ce la fa DA 3 ORE