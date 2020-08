Siviglia-Inter: probabili formazioni e statistiche

Romelu Lukaku jubelt mit Danilo D'Ambrosio - Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e Siviglia. Con l'ultima vittoria di Düsseldorf, l'Inter ha conquistato il sesto successo consecutivo in Europa League. Era dal maggio 2010 che i nerazzurri non trovavano una striscia così lunga in Europa, era l'anno della Champions vinta contro il Bayern Monaco.

Le probabili formazioni

Europa League Inter, Lukaku sogna in grande: raggiunge quota 6 gol e può vincere la classifica marcatori DA 2 ORE

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergio Reguilón; Fernando, Banega, J.Jordán; Suso, En Nesyri, Ocampos. All. Julen Lopetegui

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

Play Icon WATCH Il siparietto tra Conte e Gagliardini: "Bevitela una birretta, tanto è analcolica" 00:00:59

Statistiche

La vittoria per 5-0 dell'Inter sullo Shakhtar, è il margine di scarto più ampio nella storia della Coppa UEFA/Europa League in una semifinale. I nerazzurri hanno inflitto anche la sconfitta più dura agli ucraini dal 6-0 patito contro il Manchester City nel 2018.

Con l'ultima vittoria di Düsseldorf, l'Inter ha conquistato il sesto successo consecutivo in Europa League. Era dal maggio 2010 che i nerazzurri non trovavano una striscia così lunga in Europa, era l'anno della Champions vinta contro il Bayern Monaco.

Non ci sono precedenti ufficiali tra Inter e Siviglia. L'ultima volta in cui le due squadre si sono affrontate è stata nel 2008 nel “LG Tournament” di Amsterdam, con il risultato di 0-0.

Con la doppietta allo Shakhtar, anche Lautaro Martinez ha superato quota 20 gol stagione. Era dai tempi di Adriano e Martins (stagione 2004-2005) che l'Inter non aveva due attaccanti che superassero quota 20 gol, in tutte le competizioni, in una singola stagione: Lautaro Martinez (21) e Lukaku (33).

Romelu Lukaku è, inoltre, il primo giocatore nella storia della Coppa UEFA/Europa League a segnare in 10 partite consecutive grazie alla serie che risale da novembre 2014 con l'Everton. L'attaccante belga è stato coinvolto direttamente in 18 gol nelle sue ultime 10 presenze nella competizione con 14 reti e 4 assist. Il classe '93 ha anche raggiunto quota 50 presenze nella stagione 2019-2020: nessun giocatore della Serie A lo ha fatto quest'anno.

Play Icon WATCH Come cambia l'Inter con l'acquisto di Achraf Hakimi 00:01:40

Europa League Siviglia-Inter in Diretta TV e Live Streaming DA 40 MINUTI