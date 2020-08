Dal nostro partner OAsport.it

Si avvicina inesorabilmente l’ora della finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Il tecnico degli spagnoli, Julen Lopetegui, nella conferenza della viglia ha parlato del fondamentale match di domani contro i nerazzurri. L’ex ct della nazionale spagnola è sicuro che i suoi metteranno in campo tutta la determinazione necessaria per conquistare il trofeo.

L’Inter è forte, ma so che faremo una grande partita. Non faremo l’errore di non rispettarli, loro sono una squadra da Champions. Speriamo che i tifosi possano godersi questa gara, noi daremo la vita sul campo come sempre facciamo e stavolta non sarà diverso“.

Nonostante l’Inter sia in grande forma, secondo Lopetegui il suo Siviglia ha tutte le capacità per vincere l’Europa League : “Vogliamo essere una squadra riconoscibile. Siamo consapevoli che ogni dettaglio in una finale fa la differenza, ovviamente succede in tutte le partite. Noi faremo quello che facciamo sempre. Siamo concentrati e cercheremo di dare una risposta di squadra. Inter è forte in tutti i sensi e con un allenatore di grande esperienza. Noi abbiamo l’ambizione e il sogno di fare una grande partita, dobbiamo concentrarci solo su questo e partire da qui. Ovviamente nel rispetto dell’avversario“.

Il focus dei giocatori di Lopetegui, ovviamente, è sulla partita che determinerà le sorti questa stagione: “Tutti i giocatori devono essere pronti, non abbiamo tempo di pensare ad altro, siamo consapevoli della grandezza di questa partita. Vogliamo superare il nostro rivale avendo molta fiducia in noi, cercando di trovare un dettaglio. Bisogna restare concentrati e dare il nostro meglio. Vogliamo essere una squadra riconoscibile, siamo consapevoli del livello dell’avversario, ci obbligheranno a fare qualcosa di più“.

