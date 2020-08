Suso in Siviglia-Manchester United

Il migliore in campo è il portiere Bounou, superlativo nel negare più volte il secondo vantaggio allo United. Male Diego Carlos, bene l'ex rossonero. Nei Red Devils ottima prestazione del francese e di Bruno Fernandes, ma la difesa fa acqua.

Le pagelle del Siviglia

Yassine BOUNOU 7,5 - Se il Siviglia non crolla al rientro dall'intervallo, il merito è suo. Innumerevoli gli interventi in serie sugli attaccanti dello United che tengono il risultato inchiodato sull'1-1.

Jesus NAVAS 6,5 - Soffre tremendamente Rashford e rischia di regalare un gol a Martial. Ma si rifà pienamente con il perfetto cross messo in rete da de Jong.

Jules KOUNDÉ 6 - Balla quando il Manchester United si porta in massa verso la sua area, ma diversamente da Diego Carlos non commette particolari sciocchezze.

Diego CARLOS 5 - Chiamatelo "mister irruenza". Un caterpillar incapace di fermarsi quando dovrebbe. Commette un fallo da rigore, si fa ammonire e dà sempre la sensazione di cedere.

Sergio REGUILON 7 - Il solito treno della fascia sinistra. Patisce le iniziative con Greenwood, ma quando si spinge in avanti è un fattore: Suso ringrazia.

Ever BANEGA 6 - Le azioni del Siviglia passano sempre dai suoi piedi. Tanta qualità, qualche rischio nei disimpegni in zone pericolose. Nel finale è prezioso con la sua esperienza.

FERNANDO 6,5 - Frangiflutti davanti alla difesa. E ha il grande merito di murare un sinistro a botta sicura di Rashford sull'1-1.

Joan JORDAN 6 - Poco appariscente ma prezioso. Si dedica al gioco sporco quando la squadra ne ha bisogno (dall'87' Nemanja GUDELJ s.v.)

SUSO 6,5 - Ha un'occasione vera per andare alla conclusione e la sfrutta in pieno, firmando il punto dell'1-1. Cala nella ripresa dopo un primo tempo brillante (dal 75' Franco VAZQUEZ s.v.)

Youssef EN-NESYRI 5 - Si vede pochissimo. Ben controllato dai centrali dello United e incapace di creare pericoli. Lascia il campo a inizio ripresa (dal 56' Luuk DE JONG 6,5 - Ha un'occasione e la sfrutta nel migliore dei modi. Spedendo il Siviglia dritto alla finalissima di Europa League)

Lucas OCAMPOS 6 - Non è al meglio, ma dà un buon apporto alle manovre offensive del Siviglia. Apre la strada a Reguilon nell'azione del pari di Suso (dal 56' MUNIR 5 - Non entra bene in campo. Tanti impacci, tante palle perse, un'ammonizione)

All. Julen LOPETEGUI 6 - 8 per il lavoro svolto a Siviglia, per la finale di Europa League raggiunta. Ma questa sera deve ringraziare soprattutto Bounou.

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA 6 - Prende gol sul primo palo da Suso, ma senza troppe colpe. E pure nell'azione del 2-1 di de Jong maledice i compagni della difesa.

Aaron WAN-BISSAKA 5 - Colpevole in entrambe le reti del Siviglia: prima lascia troppo spazio a Reguilon e poi, in collaborazione con Lindelof, non copre su de Jong (dall'87' Timothy FOSU-MENSAH s.v.)

Harry MAGUIRE 5,5 - In generale non se la cava male, ma è fuori posizione nell'azione del primo gol del Siviglia.

Victor LINDELOF 5 - Si perde completamente de Jong alle spalle e l'olandese non perdona, firmando il 2-1 che manda il Siviglia in finale. Una sbavatura determinante.

Brandon WILLIAMS 5,5 - L'inesperienza gli gioca un brutto scherzo. Ha grinta, non molla mai, ma legge male il cross di Reguilon per Suso (dall'87' Daniel JAMES s.v.)

FRED 6 - Si divora il gol del possibile raddoppio davanti a Bounou. In mezzo al campo forma una coppia ben assortita con Fred.

Paul POGBA 6,5 - Qualità superiore. Quando ha il pallone tra i piedi non lo perde quasi mai. Mette davanti alla porta Martial, stregato da Bounou.

Mason GREENWOOD 5,5 - Brillante, molto vivace con le sue incursioni, ma anche sprecone davanti alla porta. E non è un dettaglio da poco (dal 93' Odion IGHALO s.v.)

Bruno FERNANDES 7 - Il migliore del Manchester United. E non solo per il rigore freddamente trasformato. Va al tiro, sforna assist, mette la propria qualità al servizio della squadra. Gran colpo di gennaio dello United.

Marcus RASHFORD 6,5 - Quando prende palla e punta l'uomo, qualcosa di buono nasce quasi sempre. Nell'azione del rigore c'è il suo zampino (dall'87' Juan MATA s.v.)

Anthony MARTIAL 6 - Stupendo il tocco di ritorno per Rashford, azzoppato in area da Diego Carlos. Sempre pericoloso, ma come Greenwood pecca di killer instinct nei pressi della porta.

All. Ole-Gunnar SOLSKJAER 6,5 - Poco da dire: l'ha persa con la scarsa cattiveria sotto porta degli attaccanti e con gli errori della difesa. Senza meritarlo.

