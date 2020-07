Sorteggio Final Eight: sulla strada dell'Inter c'è il Leverkusen. Roma, possibile sfida con i Wolves

Inter Milan's Belgian forward Romelu Lukaku celebrates after scoring during the Italian Serie A football match AC Milan vs Inter Milan on September 21, 2019 at the San Siro stadium in Milan.

L'esito dell'urna di Nyon per la fase finale prevista in Germania dal 10 al 21 agosto, in attesa degli ottavi in gara secca Inter-Getafe e Roma-Siviglia. Per i nerazzurri possibile scontro contro i tedeschi, vincenti sui Rangers 3-1 nell'andata degli ottavi. Fonseca, in caso di passaggio alla Final Eight, se la vedrà con i Lupi o con l'Olympiacos (1-1 in Grecia)

Sorteggio piuttosto morbido per le italiane ancora impegnate nella corsa all'Europa League. Mentre sia Inter che Roma devono ancora scendere in campo negli ottavi italo-spagnoli contro rispettivamente Getafe e Siviglia (previsti in gara secca), l'urna di Nyon ha già disegnato la loro strada alla Final Eight, in programma in Germania dal 10 al 21. In caso di successo i nerazzurri incontrerebbero nei quarti di finale il Bayer Leverkusen, salvo miracoli (i tedeschi hanno vinto 3-1 l'andata degli ottavi contro i Glasgow Rangers), mentre i giallorossi una tra Wolverhampton e Olympiakos (andata in Grecia finita 1-1).

Se la Roma passa i quarti di finale, troverà una tra LASK, Manchester United, Copenhagen o Istanbul Basakşehir, coi Red Devils chiaramente come primo spauracchio. Per i giallorossi, sarebbe alto il rischio di ritrovarsi davanti l'incubo di quel 7-1 di Champions di 13 anni fa. Se l'Inter passa i quarti di finale, Wolfsburg, Shakhtar, Eintracht Francoforte o Basilea in semifinale.

