Il match Ajax-Roma, valido per l'andata dei quarti di finale di Europa League, si é concluso con il punteggio di 1-2. All'Amsterdarm Arena decisive le reti di Pellegrini e Ibanez, che hanno ribaltato il gol nel priimo tempo di Klaassen. Appuntamento per il ritorno tra sette giorni all'Olimpico di Roma. La squadra di Fonseca é stata tenuta in partita da Pau Lopez, che ha respinto sul punteggio di 1-0 un rigore a Tadic. La squadra giallorossa si é dimostrata tosta, grintosa e concentrata, ha reagito alle difficoltá, ha contenuto gli attacchi olandesi e nel finale ha colpito. Successo fondamentale in vista della gara di ritorno.

Il tabellino di Ajax-Roma 1-2 (primo tempo 1-0)

AJAX (4-3-3): Scherpen; Rensch (Dal 79' Klaiber), Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony (Dal 88' Idrissi), Tadic, Neres (Dal 64' Brobbey). All. Ten Hag

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout (Dal 76' Villar), Spinazzola (Dal 29' Calafiori); Pellegrini, Pedro (Dal 89' Carles Perez); Dzeko (Dal 76' Mayoral). All. Fonseca

Arbitro: Karasev (RUS)

Gol: 39' Klaassen (A), 57' Pellegrini (R), 87' Ibanez (R)

Ammoniti: Rensch, Bruno Peres, Martinez, Cristante, Calafiori

Note: al 53' Pau Lopez (R) para un rigore a Tadic (A)

L'esultanza di Ibanez dopo il gol - Ajax-Roma Europa League 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 12 momenti chiave

16' - ATTACCA LA ROMA! Prima cross di Spinazzola, arriva sull'altro lato Bruno Peres, che crossa basso. Respnge Martinez e dai 25 metri arriva CRISTANTE. Botta potente, para in tuffo Scherpen.

39' - E ALLA PRIMA GRANDE OCCASIONE COLPISCE L'AJAX. GOL DELL'AJAX. 1-0. Ma che errore della Roma. Diawara sbaglia il passaggio per Mancini, che resta a metá, palla a Klaassen, scambio con Tadic e conclusione a porta vuota.

40' - Subito chance del raddoppio per l'Ajax. Palla dentro per ANTONY, che incrocia col mancino, provvidenziale salvataggio di Pau Lopez.

52' - Calcio di rigore per l'AJAX. IBANEZ sbaglia in uscita e poi commette fallo in area su TADIC. Disastroso qui il difensore.

53' - PARA IL RIGORE PAU LOPEZ. Rimane in piedi, TADIC tira centrale e respinge il portiere giallorosso. Si resta sull'1-0.

55' - Grande chance per la Roma qui. Cross di Bruno Peres, DZEKO stacca sul secondo palo. Esterno della rete.

57' - PELLEGRINI! GOL! 1-1! Punizione del 7 calciata malino, ma papera clamorosa di Scherpen e palla in rete.

68' - PAU LOPEZ, si salva in qualche modo. Brobbey protegge palla e serve Tagliafico, che calcia centrale. Smanaccia male, ma evita il gol il portiere giallorosso.

69' - ANCORA PAU LOPEZ. Stavolta decisivo in uscita bassa a parare su Brobbey. Ottimo intervento qui a tu per tu.

73' - Ancora AJAX. Balla la Roma. Cross da sinistra, palla in mezzo, tacco di ANTONY e con la gamba salva ancora Pau Lopez.

79' - ENNESIMA PARATA DI LOPEZ. Stavolta cross di Tadic e girata al volo di ANTONY. Alza benissimo in corner lo spagnolo.

87' - IBANEZ! GOL! CHE GOL! CHE PRODEZZA. Corner da sinistra, respinta della difesa, controllo di petto e sinistro al volo di Ibanez. Palla sotto la traversa. 1-2 ROMA.

La statistica chiave

Prima di Lorenzo Pellegrini l'ultimo giocatore della Roma che aveva segnato su punizione diretta in competizioni europee era stato Miralem Pjanic nell'ottobre 2015 contro il Bayer Leverkusen in Champions League (Opta).

Il migliore

Pau LOPEZ – Fa la cosa più importante di questa partita, se non addirittura della stagione per la Roma: tiene in piedi la qualificazione. Quel rigore parato in quel momento della partita – ovvero quando la Roma era sotto un treno – fa tutta la differenza del mondo sulla bilancia del doppio confronto. Poi almeno altri quattro interventi decisivi.

Il peggiore

Kjell SCHERPEN – Paga la crudissima legge dell’”errore del portiere”: ne basta uno per compromettere ogni cosa.

