Calcio

Ajax-Roma. Fonseca: “I giocatori mi hanno mandato aff***? Tutte bugie”

EUROPA LEAGUE – La Roma mette una seria ipoteca sul passaggio in semifinale di Europa League, grazie al 2-1 strappato in casa dell’Ajax nell’andata dei quarti di finale grazie alle reti di Pellegrini e Ibanez. Ecco le parole del mister sul clima creato in settimana da qualche giornalista.

00:01:49, un' ora fa