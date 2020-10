Non gioca un match ufficiale con l'Arsenal dallo scorso marzo, messo fuori rosa da mister Mikel Arteta, la situazione di Mesut Özil è davvero paradossale: nonostante queste premesse, infatti, il club londinese gli ha dovuto versare un "premio fedeltà" di 8,8 milioni di euro per non aver mai tradito l'Arsenal dal 2013 ad oggi. Piedi fatati, non sempre con la voglia di farli funzionare: questo uno dei motivi principali per cui, sin dai tempi di Unai Emery, la permanenza tra i Gunners del fantasista tedesco di origini turche, è stata più che mai instabile. Eppure i paradossi non finiscono qui: Özil è infatti il giocatore più pagato dell'Europa League pronta a cominciare, per i Gunners, all'Allianz Stadion di Vienna contro il Rapid. Il più pagato, con mezzo milione a settimana, eppure non ci sarà. Arteta non l'ha nemmeno inserito in lista.