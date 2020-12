AZ Alkmaar-Napoli, sfida valida per la quinta giornata del girone F della Europa League, si giocherà all'AFAS Stadion di Alkmaar giovedì 3 dicembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. Gli azzurri, usciti fortissimo dall'ultimo turno di campionato, tentano di conquistare la quarta vittoria consecutiva in Europa. L'ultimo turno di Serie A ha visto il Napoli vincere 4-0 contro la Roma, e in Europa bastano pochi punti alla qualificazione. La squadra di Gattuso, prima in classifica con 9 punti, deve vincere contro l'AZ per superare il girone e vendicare la sconfitta dell'andata. Il 22 ottobre gli olandesi si erano imposti per 1-0 al San Paolo (rete di de Wit). Vediamo insieme i possibili calciatori titolari e tutte le statistiche Opta più importanti della sfida di Europa League che vede di fronte AZ Alkmaar e Napoli.