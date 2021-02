Dopo la straordinaria vittoria per 3-0 in casa contro l'Udinese, che è valsa il ritorno al terzo posto, la Roma viaggia verso il Portogallo per affrontare lo Sporting Braga nel primo turno eliminatorio della seconda competizione europea. La partita sarà valida per la gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e si giocherà allo stadio Municipal di Braga giovedì sera alle ore 18:55. Diretta su SkySport. I giallorossi di Fonseca dovrebbero schierare la formazione titolare con Borja Mayoral nel ruolo di prima punta e Pellegrini-Mkhitaryan alle sue spalle. In difesa confermati i tre Mancini, Ibanez e Kumbulla. Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su come seguire il match sia in diretta tv che in Live Streaming.