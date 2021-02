Dopo la bruciante sconfitta contro lo Spezia in campionato, che è costata il primo posto in classifica, il Milan si tuffa in Europa per affrontare la Stella Rossa di Belgrado nel primo turno eliminatorio della seconda competizione europea. La partita sarà valida per la gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e si giocherà allo stadio Rajko Mitic di Belgrado giovedì sera alle ore 18:55. Diretta su SkySport. I rossoneri di Pioli non avranno Ibra (probabile staffetta con Mandzukic) ma per il resto dovrebbero mettere in campo la formazione titolare con Tomori in difesa e Tonali a centrocampo. Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su come seguire il match sia in diretta tv che in Live Streaming.