Si gioca la finale di Europa League 2021. Il Villarreal punta al primo trofeo internazionale della propria storia, mentre il Manchester United vuole aggiungere un altro pezzo ad un palmarès già molto ampio. Unai Emery (specialista della competizione con 3 successi già in bacheca) di qualificarsi. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv. Ilpunta al primo trofeo internazionale della propria storia, mentre ilvuole aggiungere un altro pezzo ad un palmarès già molto ampio. Gli uomini di Ole Gunnar Solskjaer sono arrivati alla finale dopo aver battuto Roma, Milan, Real Sociedad e Granada. Il Villarreal, invece, ha già battuto una squadra inglese in semifinale: l'Arsenal . Vittoria per 2-1 in casa e poi 0-0 al ritorno all'Emirates che ha permesso agli uomini di(specialista della competizione con 3 successi già in bacheca) di qualificarsi. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Villarreal-Manchester United: le probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

Arbitro: Clément Turpin (Francia) - VAR François Letexier

Villarreal-Manchester United: approfondimenti e dichiarazioni

Villarreal-Manchester United, il match sarà visibile su Sky

Villarreal-Manchester United sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Villarreal-Manchester United in Live Streaming

Villarreal-Manchester United sarà in live streaming su Sky Go. La partita sarà visibile scaricando l'app da sistemi iOs o Android sul proprio pc o notebook, smartphone o tablet. Un altro modo per poter seguire la finale di Europa League in streaming è NOW, servizio di streaming di Sky. Acquistando uno dei pacchetti sport proposti, si potrà seguire il match sui propri dispositivi.

Ultimi 5 risultati del Villarreal

Real Madrid-Villarreal 2-1 (20' Yéremi Pino, 87' Benzema, 92' Modrić)

Villarreal-Siviglia 4-0 (34', 47', 79' Bacca, 66' Gerard Moreno)

Valladolid-Villarreal 0-2 (68' Gerard Moreno, 91' Étienne Capoue)

Villarreal-Celta Vigo 2-4 (19', 34' Santi Mina, 25' Moi Gómez, 48' Brais Méndez, 57' Augusto Solari, 87' Gerard Moreno)

Arsenal-Villarreal 0-0

Ultimi 5 risultati del Manchester United

Wolverhampton-Manchester United 1-2 (13' Anthony Elanga, 39' Nélson Semedo, 49' Juan Mata)

Manchester United-Fulham 1-1 (15' Cavani, 76' Bryan)

Manchester United-Liverpool 2-4 (10' Bruno Fernandes, 34' Diogo Jota, 45', 47' Firmino, 68' Rashford, 90' Salah)

Manchester United-Leicester 1-2 (10' Thomas, 15' Greenwood, 66' Söyüncü)

Aston Villa-Manchester United 1-3 (24' Traoré, 52' Bruno Fernandes, 56' Greenwood, 87' Cavani)

