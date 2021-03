Manchester United-Milan, match valevole l'andata degli ottavi di finale di Europa League si giocherà giovedì 11 marzo alle ore 18:55 allo stadio Old Traffordi di Manchester. Diretta su Sky Sport. Il Milan, invece, iniziato il suo percorso nei preliminari e nei sedicesimi ha superato la Stella Rossa di Dejan Stankovic grazie ad un doppio pareggio (2-2 esterno e Diretta su Sky Sport. Lo United ha iniziato il suo cammino nel torneo partendo dai sedicesimi di finale ed eliminando la Real Sociedad con un comodo 4-0 nel match d'andata e susseguente 0-0 in quello di ritorno.grazie ad un doppio pareggio (2-2 esterno e 1-1 a Milano ). Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire la partita in tv.

Manchester United-Milan, le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. All. Solskjaer

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Castillejo; Leao. All. Pioli

Manchester United-Milan, approfondimenti e dichiarazioni

Manchester United-Milan in Diretta TV

Manchester United-Milan, la gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 11 marzo alle ore 18:55 allo stadio Old Trafford, sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Manchester United-Milan in Live Streaming

Manchester United-Milan sarà disponibile in Live-Streaming su SkyGo per gli abbonati Sky e su NowTv tramite acquisto di uno dei pacchetti proposti.

Milan, il momento in cui dall'urna esce lo United

Gli ultimi 5 risultati del Manchester United

Manchester City-Manchester United 0-2 (2' Bruno Fernandes, 50' Shaw)

Crystal Palace-Manchester United 0-0

Chelsea-Manchester United 0-0

Manchester United-Real Sociedad 0-0

Manchester United-Newcastle 3-1 (30' Rashford, 36' Saint-Maximin, 57' James, 75', Bruno Fernandes)

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Hellas Verona-Milan 0-2 (27' Krunic, 50' Dalot)

Milan-Udinese 1-1 (68' Becao, 97' Kessie)

Roma-Milan 1-2 (43' Kessie, 50' Veretout, 58' Rebic)

Milan-Stella Rossa 1-1 (9' Kessie, 24' Ben)

Milan-Inter 0-3 (5', 57' Lautaro Martinez, 66' Lukaku)

Manchester United-Milan: informazioni utili

Data, ora e luogo: giovedì 11 marzo ore 18:55 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Gara di ritorno: giovedì 18 marzo ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

Pioli: "Obiettivo tornare in Champions, Ibra sta meglio"

